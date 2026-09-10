Seguranças e entregadores são denunciados por assassinato de ciclista em Copacabana

No dia seguinte ao indiciamento da Polícia Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou cinco pessoas pelo homicídio de Cláudio Rafael Landeiro Moreira na madrugada do último dia 12. Cláudio foi agredido até a morte em Copacabana, acusado falsamente de ter roubado uma bicicleta.

A Justiça do Rio vai decidir se aceita a denúncia, feita pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, e leva os acusados ao Tribunal do Júri. A acusação cita os seguranças Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias, os entregadores Felipe Eduardo dos Santos Silva e Ailton José da Silva e Wellington Luiz Santos de Souza, que chegou ao local no fim das agressões e chutou a cabeça de Cláudio. Wellington é o único que está foragido.

A denúncia enquadra o crime em homicídio triplamente qualificado — quando há motivo fútil, emprego de meio cruel para cometer o crime e circunstâncias que dificultam a defesa da vítima. Os seguranças Davi e Jorge, que segundo a Polícia Civil prestavam serviços irregulares financiados por comerciantes da região, também foram denunciados por exercício ilegal da profissão.

O MPRJ recomendou que o processo dos outros oito indiciados pela Polícia Civil seja encaminhado ao 4º Juizado Especial Criminal da Capital. O grupo é composto por quatro comerciantes que supostamente contratavam os seguranças ilegalmente e dois seguranças, que prestavam serviços ilícitos, mas não têm envolvimento no assassinato de Cláudio. Também fazem parte dos indiciados Rayane de Souza Batista da Silva e João Cleber de Souza Santiago. A primeira teria entregado um bastão de madeira aos agressores e o segundo responde por omissão de socorro.