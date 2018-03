Seguranças aguardam chegada de Joesley Batista nos Jardins

Um grupo de mais de dez seguranças aguardam na noite desta sexta-feira (9) a chegada de Joesley Batista na calçada de um prédio de alto padrão na Rua Haddock Lobo, nos Jardins, em São Paulo.

A família Batista contratou os homens para evitar tumulto na entrada no empresário, que obteve autorização de deixar a carceragem da Polícia Federal, na Lapa.

O juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, revogou a prisão preventiva de Batista no processo em que ele é acusado de mentir em seu acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Segundo advogados, ele deve ser libertado hoje, assim como o executivo Ricardo Saud.

+ Lillian Witte Fibe: Joesley tem um juiz garantista para chamar de seu

No mesmo edifício, Vanessa Batista, irmã de Joesley e Wesley, colocou à venda o apartamento do 18º andar. O imóvel tem 800 metros quadrados e oito vagas de garagem. Está sendo oferecido no mercado por 32 milhões de reais. Vanessa alega estar de mudança para Nova York e pediu discrição aos corretores – não queria que informassem a verdadeira proprietária.