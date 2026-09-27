🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Segurança reforçada e ministros do STF: como foi casamento de filho de Alexandre de Moraes

Cerimônia foi realizada na Casa Fasano, na Cidade Jardim, na Zona Sul de São Paulo, em meio à crise do Banco Master

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 10h00 | Atualizado em 27 set 2026, 10h07
Três pessoas sorrindo para a câmera: um homem de terno escuro e gravata, uma mulher de vestido rendado vermelho e um homem careca de toga preta com detalhes vermelhos e gravata azul estampada, em frente a um fundo escuro com listras verticais
Da esq. para a dir.: Alexandre Barci de Moraes, Viviane Barci de Moraes e Alexandre de Moraes (Antonio Augusto/Secom/TSE)
Continua após publicidade
Segurança reforçada e ministros do STF: como foi casamento de filho de Alexandre de Moraes Priorizar nos meus resultados Google

A cerimônia de casamento do filho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado, 26, foi marcada por um esquema de segurança reforçado e presença de ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O evento, que ocorre em meio à crise do Banco Master, foi realizado na Casa Fasano, na Cidade Jardim, na Zona Sul de São Paulo.

A Polícia Judicial, a Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana foram mobilizadas para o casório. Em paralelo, agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) restringiram o trânsito para acessar o local, impedindo a aproximação do público a cerca de 200 metros da casa de eventos. Pelo menos duas vias foram bloqueadas. Não houve protestos na região.

Os convidados começaram a chegar por volta das 15h. Entre os que marcaram presença, estavam os ministros do STF Gilmar Mendes e Flávio Dino, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Eles foram acompanhados por Luís Felipe Salomão e Benedito Gonçalves, ambos ministros do STJ. A cerimônia foi celebrada pelo ex-deputado e ex-vereador Gabriel Chalita. Veja parte do convite do casamento a baixo.

Homem de terno escuro e gravata em foto preto e branco, ao lado de um convite de casamento com os nomes Thaís & Alexandre e a data 26 de Setembro de 2026
Convite de casamento de Alexandre Barci de Moraes (Reprodução/Twitter)
Continua após a publicidade

Alexandre Barci de Moraes, o filho do ministro, foi citado nas revelações sobre a possível relação do magistrado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Em outubro de 2025, foram emitidos cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para ele e sua irmã, Giuliana, a pedidos do escritório Barci de Moraes.

Siga

+ Veja o que a PF encontrou na mansão do dono do Banco Master

Continua após a publicidade

Caso Master

Na semana passada, veio a público um vídeo de uma câmera de segurança do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que flagra Moraes desembarcando de um jatinho de Vorcaro. A filmagem, de 22 de agosto de 2025, mostra o momento em que o ministro e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, deixam um avião Legacy, com prefixo PP-NLR, de propriedade de uma empresa de Vorcaro.

A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O escritório de Viviane manteve um contrato com o Banco Master no valor de 131 milhões de reais. Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), outro acordo, no valor de 50 milhões de reais, chegou a ser negociado, sendo que parte do pagamento deveria ocorrer na forma de viagens de avião e helicóptero.

Desde abril, o gabinete do ministro nega que ele tenha usado jatinhos do ex-banqueiro. Já o escritório de Viviane salientou que o segundo contrato nunca chegou a ser fechado e que contrata serviços de táxi aéreo de várias empresas.

Continua após a publicidade

Um relatório da PF revelou que em novembro de 2025, no auge das investigações contra o Master, Moraes e Vorcaro trocaram mensagens sobre a possibilidade de salvar o banco. Em uma delas, Vorcaro enviou uma foto com texto para o ministro — que só respondia com mensagens de visualização única, dificultando o rastreamento do que foi dito. Moraes reagiu à imagem com um “joinha”. Dois dias antes de ser preso, o ex-banqueiro perguntou a Moraes se deveria deixar o Brasil.

 

 

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
Banco Master
Casamento
Daniel Vorcaro
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).