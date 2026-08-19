Segurança reativa: brasileiros só buscam ajuda após sofrerem golpes na rede

Ler Resumo





Um estudo revela que a segurança digital no Brasil é predominantemente reativa: apenas 11% das interações nas redes sociais focam na prevenção. A maioria dos brasileiros busca auxílio ou denuncia após sofrer prejuízos. Instagram e X (Twitter) concentram os debates sobre golpes e rastreio, evidenciando a urgência de estratégias proativas de verificação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um levantamento realizado pela Certta em parceria com a Nexus revela que o debate sobre segurança digital no Brasil é predominantemente reativo, com somente 11% das interações nas redes sociais focadas em prevenção. Ou seja, o que o estudo mostra é que a grande maioria dos brasileiros busca auxílio ou realiza denúncias só depois de sofrer um prejuízo financeiro.

O Instagram lidera as discussões nos ambientes virtuais, com 78% do total. Na plataforma, os debates se concentram em alertas sobre o uso de perfis e identidades falsas, fundamentalmente em aplicativos de relacionamento. O X (antigo Twitter) ostenta o maior número de usuários únicos (43%), onde um dos temas centrais é a utilização do PIX para o rastreio de movimentações financeiras suspeitas. Já o Facebook concentra 3% do volume total de menções; o estudo conclui que as discussões na rede de Mark Zuckerberg orbitam em torno dos impactos no sistema financeiro.

Em mecanismos de busca na internet, como Google e Bing, o termo “como denunciar” supera, por exemplo, “como evitar” golpes.

Para especialistas, as camadas de proteção tecnológica que operam por “trás da tela” são essenciais para prevenir, de forma proativa e silenciosa, as fraudes digitais. Assim, a pesquisa da Certta e da Nexus serve como um alerta para que as empresas adotem estratégias de verificação inteligente, antecipando a ação de criminosos no universo online.