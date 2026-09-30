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Segurança pública e corrupção são as maiores preocupações no eleitorado de Flávio Bolsonaro, aponta BTG/Nexus

Desigualdade social (5%) e a fome e a insegurança alimentar (2%) são prioridades menores nesse recorte

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 11h01
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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Segurança pública e corrupção são as maiores preocupações no eleitorado de Flávio Bolsonaro, aponta BTG/Nexus Priorize VEJA no Google

A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, mostra que a segurança pública (violência e criminalidade) e a corrupção (desvio de verbas, impostos, dinheiro público e classe política) são os principais problemas apontados por quem vota em Flávio Bolsonaro (PL-SP) em eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os assuntos têm, cada um, 33% das menções desses eleitores. Juntas, as duas áreas dominam quase 70% das demandas do eleitor de Flávio.

Em seguida, aparece a saúde pública, principal problema para 24% desse eleitorado. Críticas direcionadas à classe política e às instituições da República são mencionadas por 16%, e a Educação, por 14%.

Problemas ligados à economia real ocupam papel secundário para esses eleitores: a inflação e o alto custo de vida preocupam 13%, enquanto o baixo crescimento econômico soma 11%, os impostos atingem 10% e o desemprego atinge 7%.

Já a desigualdade social (5%) e a fome e a insegurança alimentar (2%) são prioridades menores nesse recorte.

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A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 25 e 27 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

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