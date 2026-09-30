Segurança e saúde dominam urgências entre eleitores de Lula, aponta BTG/Nexus

A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, mostra que os eleitores que votam em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno à Presidência elegem a segurança pública e a saúde como os dois principais problemas do país. A segurança é apontada como a maior questão nacional por 33% dos eleitores do atual presidente, mesmo percentual registrado entre quem vota em Flávio Bolsonaro (PL). Contudo, a saúde pública (falta de médicos, medicamentos e filas de atendimento) encosta no topo, mobilizando 30% desse grupo de eleitores.

Os dados também apontam uma preocupação acentuada com os serviços de assistência e com a economia primária, contrastando com o perfil da oposição.

A educação e o combate à corrupção dividem o terceiro lugar das preocupações da base de Lula, com 16% cada. Em seguida aparecem as críticas à classe política (13%), inflação e custo de vida (10%) e desigualdade social, pobreza e miséria (10%). O desemprego preocupa 9% da base do governo, enquanto o baixo crescimento econômico soma 5%. A fome e a insegurança alimentar, além dos altos impostos, registram 4% cada.

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 25 e 27 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

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