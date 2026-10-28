‘Segurança dos famosos’ é preso por golpes em postos de gasolina no Rio

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Um empresário conhecido como ‘Bradock’, que já prestou serviços de segurança para Romário e outras celebridades, foi preso no Rio por se passar por delegado. Ele é suspeito de aplicar golpes em postos de gasolina, abastecendo sem pagar e deixando um celular antigo como ‘garantia’. A investigação revelou que ele portava uma arma restrita ilegalmente. Entenda os detalhes do caso.

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Policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, na manhã desta quarta-feira, 28, um empresário suspeito de se passar por delegado para aplicar golpes em postos de gasolina. Silvio Cesar Ferreira de Novaes Alves, conhecido como Bradock, de 47 anos, foi detido no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Ele é dono de uma empresa de segurança que já prestou serviços para festas do ex-jogador Romário, além de atender outros atletas, artistas e celebridades.

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, Silvio costuma publicar fotos ao lado de personalidades e se apresenta como “segurança dos artistas”. Romário aparece em duas publicações do perfil. Em uma delas, o empresário escreveu: “É uma honra estar com você mais um ano”. Em 2024, ele também disputou uma vaga na Câmara Municipal do Rio pelo partido Solidariedade. Recebeu pouco mais de 1.200 votos, não foi eleito e ficou como suplente.

A investigação começou após um gerente de posto de combustíveis denunciar o caso à polícia. Segundo o relato, em setembro deste ano, Silvio chegou ao estabelecimento usando um distintivo no peito e portando uma arma. Ele se apresentou como delegado, disse que havia esquecido a carteira em casa e pediu para abastecer, com a promessa de retornar para quitar a conta. Como garantia, deixou no local um celular antigo. Dezoito dias depois, sem que o empresário voltasse para pagar, o gerente decidiu procurar a delegacia.

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Nesse intervalo, o gerente conversou com funcionários de outros postos e descobriu que aquele seria o terceiro episódio semelhante envolvendo o empresário. De acordo com a Polícia Civil, Silvio tinha autorização para manter a arma de fogo em casa ou no trabalho, mas não para portá-la livremente. No momento da abordagem, ele estava com a arma na cintura.

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O empresário foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e indiciado por furto mediante fraude. Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado à audiência de custódia.