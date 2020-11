Segundo governo, energia elétrica começa a voltar no Amapá

Após cinco dias de apagão no estado do Amapá, o ministério de Minas e Energia anunciou o restabelecimento de energia elétrica no estado a partir da madrugada de hoje. O apagão foi causado por um incêndio na principal subestação de energia do Macapá no último dia 3. De acordo com o ministério, a rede elétrica da capital já retomou sua conexão com o Sistema Interligado Nacional.

Na terça-feira, quase 90% da população do Amapá ficou sem luz. De acordo com o Ministério, a meta é energizar 70% do estado ainda neste sábado.

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado Federal, afirmou em suas redes sociais que o retorno da luz será “gradativo, para garantir a segurança de todos”. O senador disse ainda que viajará hoje ao Amapá para acompanhar de perto os reparos.

Por razões óbvias, o apagão aconteceu em um momento crítico nos contextos mundial e brasileiro. Em plena pandemia, unidades de saúde amapaenses tiveram que tornar aos geradores para evitar o fechamento. Há ainda relatos de corridas por água e racionamentos de comida. Falhas nas telecomunicações e filas em postos de combustíveis também foram registrados.