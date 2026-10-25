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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
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PP - 11 Celina Leão 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 0,00% 0 VOTOS
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REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
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PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 0,00% 0 VOTOS
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0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Brasil

Secretário de Salvador que teve a prisão decretada pelo TRE se manifesta

Pablo Souza, que está em Paris, deu sua versão para o atraso na circulação de ônibus na cidade

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 15h28 | Atualizado em 25 out 2026, 15h41
Homem de barba escura, cabelo preto e sorriso aberto, vestindo terno cinza e camisa branca, em ambiente interno com parede bege e bandeira do estado da Bahia ao fundo
Pablo Souza está em Paris e teve sua prisão decretada após o TRE-BA entender que o secretário cometeu crime eleitoral (Secom de Salvador/Reprodução)
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Secretário de Salvador que teve a prisão decretada pelo TRE se manifesta Priorize VEJA no Google

O secretário de mobilidade de Salvador, Pablo Souza, disse que cerca de 70% dos ônibus da frota que deveriam rodar neste domingo tinham adesivos do PT e, por isso, demoraram para entrar em circulação. Pablo Souza teve a prisão decretada pelo TRE da Bahia neste domingo, 25.

O secretário, que está em Paris, teve sua prisão decretada após o TRE-BA entender que ele cometeu crime eleitoral ao segurar os ônibus na garagem. Nas redes sociais, moradores de Salvador registraram pontos de ônibus lotados de pessoas e a falta de ônibus circulando nas ruas.

Em nota, a secretaria de mobilidade de Salvador determinou que todos os ônibus fossem liberados das garagens, com a frota máxima, ainda que estivessem com adesivação considerada como propaganda irregular, facilitando a locomoção dos eleitores neste domingo, segundo turno das eleições.

Segundo a secretaria, a prioridade segue sendo a circulação de veículos e o deslocamento da população. “A operação já está sendo normalizada através do diálogo entre as equipes da Secretaria e representantes sindicais”, diz a secretaria.

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A falta de ônibus entra em pauta em Salvador após a cidade mostrar uma vantagem expressiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.

Com a totalização das urnas, Lula alcançou 944.358 votos em Salvador, o equivalente a 65,26% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 391.188 votos, ou 27,03% do total válido.

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O terceiro candidato mais votado foi o escritor Augusto Cury (Avante), que recebeu 40.676 votos, correspondentes a 2,81%. Na sequência, apareceram Ronaldo Caiado (PSD), com 36.320 votos (2,51%), e Renan Santos (Missão), com 29.219 votos (2,02%).

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