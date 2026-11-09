Secretariado de Tarcísio de Freitas começa a ganhar forma em São Paulo

Reeleito para um novo mandato no comando do Governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas já começou a articular a formação de seus novo secretariado no estado.

A formação do primeiro escalão paulista terá quadros indicados pelo Republicanos, partido do governador, e nomes do PL, MDB, Podemos, União Brasil e PP, além de figuras da confiança de Freitas.

O deputado federal e ex-ministro Ricardo Salles, por exemplo, é citado como provável titular da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo.

Atual secretário da Casa Civil, Nerylson Lima tem a confiança de Freitas e deve seguir no posto, segundo interlocutores do governador confirmaram ao Radar. Ele cumpriu agenda recentemente com o governador num evento de assinatura de novos convênios e inauguração de obras da Defesa Civil.

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Chefe da secretaria de Meio Ambiente, Natália Resende deve seguir na pasta ou assumir outro posto com boa visibilidade na máquina estadual. A secretária é vista como um nome que deve ter mais oportunidades na gestão, deixando de lado papeis burocráticos para assumir missões de protagonismo político.

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Freitas ainda não concluiu a montagem do time, mas as bases estão sendo formadas a partir de conversas com aliados. O governador deseja compor seu mandato com quadros técnicos e políticos com status de ministeriáveis