Secretaria de Saúde ironiza briga de Luana Piovani e Scooby sobre piolhos

A atriz Luana Piovani e o surfista Pedro Scooby passaram os últimos dias discutindo publicamente a “crise de piolhos” de seus filhos por meio das redes sociais. Em meio a acusações de irresponsabilidade e uma dose um tanto quanto problemática de exposição das crianças, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro decidiu aproveitar a situação para emitir um alerta importante sobre o combate aos insetos.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Piolho não precisa virar dor de cabeça para a sua familia. Esse inseto é muito comum, mas a infestação tem tratamento”, escreveu o órgão em uma publicação com duplo sentido no Instagram, com direito a um piolho surfando na cabeça de uma criança, em aparente referência a Scooby. “Tem criança com lêndeas e piolhos por aí? Procure uma clínica da família ou centro municipal de saúde e converse com a sua equipe de Saúde da Família”, completa a postagem.

Como era de se esperar, o post gerou muitos comentários, com usuários afirmando que “esse é só para quem tem mais de 8 horas de tela”, em referência a dificuldade de alguém que não acompanha assiduamente as redes sociais em entender a ironia. Outros apontam para a inventividade da publicação: “Quem foi o gênio que pensou no piolho surfando no cabelo?”. Até o próprio Pedro Scooby comentou, com vários emojis de risada.

Continua após a publicidade

O embate público entre Piovani e Scooby começou depois que a atriz expôs publicamente que seus filhos voltaram de um período de tempo prolongado com o pai com piolhos e lêndeas. Em resposta, o surfista afirmou que a filha Liz teria trazido os insetos de Portugal, onde Luana mora, desencadeando uma intensa troca de acusações.