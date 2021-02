‘Saúde sempre teve problemas’, diz Bolsonaro em meio a crise de leitos

No momento em que os casos de covid-19 voltam a lotar hospitais em todo o país, o presidente Jair Bolsonaro disse que “a saúde no Brasil sempre teve seus problemas” e compartilhou um vídeo contra o suposto lockdown do Distrito Federal nas redes sociais neste domingo.

“O QUE ACONTECEU EM MARÇO/2015? – A saúde no Brasil sempre teve seus problemas. A falta de UTIs era um deles e certamente um dos piores. – HOJE, ao FECHAREM O COMÉRCIO e novamente te obrigar a FICAR EM CASA, vem o DESEMPREGO EM MASSA com consequências desastrosas para o país”, escreveu Bolsonaro, compartilhando uma reportagem sobre a falta de leitos em UTIs em 2015.

Bolsonaro também compartilhou um vídeo em que uma empresária de Brasília se manifesta contra o lockdown de 15 dias decretado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha — que manteve quase todas as atividades econômicas abertas.

Sem contextualizar a informação, o presidente ainda publicou no Twitter números que, segundo ele, correspondem aos repasses do governo federal aos estados.

– Repasses do Governo 🇧🇷 Federal para cada estado só em 2020. – Valores diretos: saúde e outros.

– Valores indiretos: suspensão e renegociação de dívidas: Acre: R$ 6,8 bilhões.

Auxílio: R$ 1,38 bilhão. Alagoas: R$ 18,09 bilhões.

Auxílio: R$ 5,46 bilhões. (Segue) — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 28, 2021

Amazonas: R$ 18,5 bilhões.

Auxílio: R$ 6,84 bilhões. Amapá: R$ 6,7 bilhões.

Auxílio: R$ 1,47 bilhões. Bahia: R$ 67,2 bilhões.

Auxílio: R$ 25,35 bilhões. Ceará: R$ 42,5 bilhões.

Auxílio: R$ 15,17 bilhões. Distrito Federal: R$ 9,8 bilhões

Espírito Santo: R$ 16,1 bilhões.

Auxílio: R$ 5,57 bilhões. Goiás: R$ 27,1 bilhões.

Auxílio: R$ 9,95 bilhões. Maranhão: R$ 36 bilhões.

Auxílio: R$ 11,8 bilhões. Mato Grosso: R$ 15,4 bilhões.

Mato Grosso do Sul: R$ 11,9 bilhões.

Auxílio: R$ 3,71 bilhões. Minas Gerais: R$ 81,4 bilhões.

Auxílio: R$ 26,96 bilhões. Continua após a publicidade Pará: R$ 39,5 bilhões.

Auxílio: R$ 14,71 bilhões. Paraíba: R$ 21,2 bilhões.

Auxílio: R$ 6,57 bilhões. Paraná: R$ 38,6 bilhões.

Pernambuco: R$ 42,7 bilhões.

Auxílio: R$ 16,2 bilhões. Piauí: R$ 19 bilhões.

Auxílio: R$ 5,68 bilhões. Rio de Janeiro: R$ 76 bilhões.

Rio Grande do Norte: R$ 18,3 bilhões.

Auxílio: R$ 5,55 bilhões. Rio Grande do Sul: R$ 40.9 bilhões.

Auxílio: R$ 12,2 bilhões. Rondônia: R$ 8,6 bilhões.

Auxílio: R$ 2,64 bilhões. Roraima: R$ 5,1 bilhões.

Santa Catarina: R$ 21,6 bilhões.

Auxílio: R$ 7,22 bilhões. São Paulo: R$ 135 bilhões.

Auxílio: R$ 55,19 bilhões. Sergipe: R$ 12,9 bilhões.

Auxílio: R$ 3,85 bilhões. Tocantins: R$ 10,5 bilhões.

– Fontes: Portal da Transparência/Localiza SUS/Senado Federal

