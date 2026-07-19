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Saúde de Jair Bolsonaro é principal divisor de águas na guerra entre Michelle e Flávio

Aliados da ex-primeira-dama dizem que o filho do ex-presidente só pensa no poder e não se preocupa em expor o pai ao risco da volta ao presídio

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 16h01
Michelle e Flávio Bolsonaro
Michelle e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução | Carlos Moura/Agência Senado)
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Saúde de Jair Bolsonaro é principal divisor de águas na guerra entre Michelle e Flávio Priorizar nos meus resultados Google

Nessa briga de Flávio Bolsonaro e Michelle, importantes parlamentares bolsonaristas têm apoiado a ex-primeira-dama por considerar que só ela pensa na saúde de Jair Bolsonaro.

A observação, feita em rodas de conversa no Congresso, é uma forma de acusar Flávio Bolsonaro de colocar em risco a prisão domiciliar do pai — que tem saúde debilitada — ao divulgar a famosa carta ao povo brasileiro.

“Se tivesse o cuidado que Michelle tem com o Jair, Flávio não teria divulgado carta e teria buscado outras formas de tentar se consolidar como candidato”, diz um aliado bolsonarista de Michelle.

Nos últimos dias, a ala bolsonarista mais próxima de Flávio atacou sem dó políticos importantes que atuam alinhados com Michelle. É o caso, por exemplo, de Damares Alves. A senadora precisou se defender na tribuna do Senado do fogo amigo bolsonarista e chegou até a ser defendida por Ronaldo Caiado, o presidenciável do PSD.

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Na sexta, Valdemar Costa Neto, em entrevista ao programa Os Três Poderes, de VEJA, disse que Flávio perderá a eleição se não conseguir atrair Michelle para a campanha. O cacique revelou estar atuando para formar uma missão de paz no PL para buscar uma forma de estabelecer pontes entre Flávio e Michelle, algo hoje visto com possibilidade remota de acontecer.

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