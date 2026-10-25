Sargento da PM morre após passar mal em fila de votação na Bahia

O sargento da Polícia Militar Venicius Rodrigues dos Santos, de 50 anos, morreu neste domingo, 25, após sofrer um mal-estar enquanto aguardava para votar em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo a imprensa local, não há informações sobre a causa da morte até o momento.

Integrante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste, o policial estava nas proximidades da Escola Municipal Cláudio Manoel da Costa, no centro da cidade, quando caiu. Ele recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam no local e da coordenadora da seção eleitoral, que também atua como socorrista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada e realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Policiais militares que atenderam à ocorrência também ajudaram nos procedimentos. Apesar dos esforços, o sargento não sobreviveu. A morte foi constatada no próprio local, e o corpo foi transportado em uma ambulância do Samu após a chegada de familiares.