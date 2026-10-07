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Brasil

Sargento da Alemanha surpreende namorado ao viajar em segredo para seu aniversário

Reencontro entre Eduarda Kaestner e Miguel Neves tem repercutido nas redes sociais

Por Flávio Monteiro 7 out 2026, 14h11
Casal jovem sorridente, ela loira de blusa marrom e ele de camiseta branca, abraçados em uma rua com casas e carros ao fundo, sob o pôr do sol alaranjado
A sargento alemã Eduarda Kaestner e seu namorado, Miguel Neves (@dudakaestner/Instagram)
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Um vídeo do reencontro entre o jovem Miguel Neves e a namorada, a sargento do exército alemão Eduarda Kaestner, ganhou repercussão nas redes sociais ao registrar a surpresa do rapaz ao descobrir que a companheira havia viajado em segredo para participar de sua festa de aniversário. O registro do momento já soma mais de 2,7 milhões de visualizações.

Tudo começa com Miguel discursando para os convidados durante a comemoração. Ao agradecer a presença dos amigos e familiares, ele lamenta a ausência de pessoas queridas. “Esses momentos vão ficar sempre marcados na memória. São coisas que a gente vai sempre lembrar. Bom, tem pessoas que queriam estar aqui e não estão. Tem pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui e não estão”, disse.

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Após os parabéns, Eduarda surpreende o namorado ao entrar na sala e abraçá-lo. Em um segundo vídeo, ela revela a Miguel que não pretende voltar para a Alemanha e que ficará definitivamente em Santa Catarina. “Estou chorando. Ela acabou de me falar que saiu do Exército tem uma semana. Acabou, mano. Ela vai ficar aqui”, afirmou Miguel.

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O casal está junto desde 2025, quando começou a conversar pela internet.

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