São Paulo tem menor número de focos de calor em setembro desde 1998

O estado de São Paulo registrou 45 focos de calor em setembro de 2026, o menor número para o mês desde o início da série histórica, em 1998.

O resultado representa uma redução de 96% em relação aos 1. 011 focos registrados em setembro de 2025 e estabelece um novo recorde para o período. Até então, a menor marca para setembro havia sido registrada em 2009, com 148 focos, segundo dados do sistema BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em agosto, o estado já havia registrado o menor número de focos de calor para o mês, com 171 ocorrências.

A redução observada nos dois meses ocorre em um período marcado por condições meteorológicas favoráveis, com maior umidade e menor quantidade de vegetação seca para a propagação do fogo.

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Para o diretor de Proteção e Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), André Rocha, o novo recorde reforça a importância da atuação integrada, mas não significa que os esforços possam ser reduzidos.

“Os números de setembro mostram um resultado muito positivo para São Paulo e confirmam a importância de manter uma atuação permanente durante a temporada de estiagem. As condições climáticas contribuíram para reduzir a possibilidade de propagação do fogo, mas esse cenário também encontra um Estado mais preparado, com monitoramento contínuo, fiscalização, prevenção e equipes mobilizadas em áreas prioritárias. O novo recorde é motivo de satisfação, mas também reforça a necessidade de seguirmos atentos e atuando de forma preventiva”, afirma.

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A detecção de um foco de calor é feita por um satélite do Inpe e não significa, necessariamente, que tenha ocorrido um incêndio. O indicador pode registrar diferentes fontes de calor, e por isso os dados de satélite são analisados em conjunto com outras informações e com as verificações realizadas pelas equipes em campo.

Para a temporada de estiagem de 2026, o governo estadual mobilizou mais de 400 milhões de reais em investimentos e ações preventivas, envolvendo diferentes órgãos e parceiros.

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Entre as iniciativas estão o acompanhamento das condições meteorológicas e dos focos de calor, o uso de imagens de satélite, sensoriamento remoto e inteligência artificial, além da preparação das equipes e da fiscalização em áreas de maior risco.

A Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental (DPFA) da Semil mantém operações de campo para reforçar a prevenção em áreas prioritárias. Na Fase Vermelha, iniciada em julho e prevista até este mês, os técnicos da DPFA acumulam 3. 386 quilômetros percorridos e 348 horas e 32 minutos de monitoramento, com a participação de 29 profissionais.

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O trabalho inclui orientação à população, distribuição de materiais informativos, identificação de locais que precisam de melhorias em aceiros e acompanhamento de áreas com maior risco de ocorrência de fogo.

Nas Unidades de Conservação sob gestão da Fundação Florestal, os registros de incêndios efetivamente identificados em campo também apresentaram redução.

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Em setembro de 2025, foram atingidos 1. 365,3 hectares dentro das unidades e em seus entornos, sendo 336,8 hectares dentro das UCs e 1. 028,5 hectares no entorno.

Em setembro de 2026, a área atingida caiu para aproximadamente 11,6 hectares, dos quais 1,6 hectare dentro das unidades e 10 hectares na zona de amortecimento.

O número de Boletins de Ocorrência de Incêndio (BOIs) também diminuiu, de 37 em setembro de 2025 para apenas dois no mesmo mês de 2026.