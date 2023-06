São Paulo tem a madrugada mais fria do ano, com mínima absoluta de 4,3°C

São Paulo tremeu no início deste sábado, 17. A capital paulista teve a madrugada mais fria de 2023, até o momento, ao registrar a temperatura média de 8,5°C, segundo os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do município. A mínima absoluta de 4,3°C foi observada na estação Capela do Socorro-Parelheiros, que fica na divisa entre as duas subprefeituras, no extremo da zona sul. Até o momento, a madrugada mais fria deste ano havia sido a de 16 de maio, com a média da temperatura mínima de 9,8°C e a mínima absoluta de 3,9°C.

De acordo com o CGE, o sábado será de sol e variação de nuvens, com a presença do ar polar não permitindo que as temperaturas subam muito. A máxima alcança os 17°C, e os menores índices de umidade se aproximam dos 50%. O dia vai terminar com tempo estável e queda da temperatura. O domingo terá sol, variação de nuvens e termômetros oscilando entre 10°C e 18°C. No final do dia, a nebulosidade aumenta, sem expectativa de chuva.

No início da próxima semana, o ar frio e seco predomina, com as temperaturas permanecendo baixas, principalmente nas noites e madrugadas. Na segunda-feira, 19, haverá formação de névoa úmida e possibilidade de chuviscos entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. No decorrer do dia, muitas nuvens, aberturas de sol e lenta elevação da temperatura. Mínima de 11°C e máxima de 19°C.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), das 20h da sexta-feira até as 7h deste sábado, 17, foram realizados 685 encaminhamentos aos serviços de acolhimento da rede socioassistencial da prefeitura de São Paulo e distribuídos 3.325 cobertores. “Desde o início da Operação Baixas Temperaturas (OBT), no dia 30 de abril, até o início da manhã deste sábado, foram realizados 162.337 atendimentos, que resultaram em 28.951 acolhimentos. Além disso, foram distribuídos até agora 81.535 cobertores, 644.728 itens de alimentação (sopa, pão, chocolate quente, chá e água) e aplicadas 2.900 doses de vacina contra a Influenza e a Covid-19”, diz a prefeitura por meio de nota.

Com Agência Brasil