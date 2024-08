São Paulo tem 17 cidades com foco de incêndio e 35 estão em alerta máximo

O estado de São Paulo tinha 17 cidades, concentradas no interior, com foco de incêndio ativo na tarde deste sábado, 24, além trechos de rodovias interditados por conta do fogo, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil. A lista inclui Jaú, Bananal, Tabatinga e Ibitinga. O número foi reduzido desde o início da manhã, quando a Defesa Civil contava 24 focos de queimadas.

Já o número de cidades em estado de alerta máximo para possibilidade de queimadas subiu de 34 para 35 ao longo do dia (vejas as listas completas de cidades mais ao fim). Os focos de incêndio se espalharam pelo estado nos últimos dias, em meio à junção da baixa umidade e da onda de calor que atinge a região. Na sexta-feira, eram 30 municípios sob o alerta. Jaú, Piracicaba e São Bernardo do Campo, esta na região metropolitana de São Paulo, são algumas das cidades que estão sob risco elevado de incêndio florestal no momento, de acordo com a Defesa Civil.

O interior de São Paulo tá tipo fim do mundo com tanta queimada e fumaça.

A região de Ribeirão Preto virou noite em plena 14 hrs da tarde! pic.twitter.com/R9ev06NESJ — Mateus Moura 🤡 (@MatteeusMoura) August 23, 2024 Continua após a publicidade

O número de localidades com focos de incêndio no interior de São Paulo se multiplicou nos últimos dias e cobriu de fumaça o céu de diversas cidades, incluindo a capital. Em várias delas, o céu ficou escuro ou alaranjando durante a tarde de sexta-feira, por conta do efeito causado pela fumaça. Nas redes sociais, moradores e internautas compartilham vídeos mostrando queimadas e o horizonte turvo.

Diversas cidades do interior de São Paulo estão em situação de emergência para risco de incêndio e várias foram tomadas pela fumaça. Aqui na minha o céu está todo tomado desde à tarde. Tá super esquisito! Olha esse redemoinho de fogo em Pitangueiras registrado por morador. 😱 pic.twitter.com/1bjSn3DDaa Continua após a publicidade — Keka Rueda (@keka_rueda) August 23, 2024

Na manhã deste sábado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobrevoou as regiões atingidas. “Precisamos ter o máximo de cautela”, disse o governador. “É importante evitar bitucas de cigarro, soltar balões e qualquer coisa que possa dar início a incêndios. Além disso, a rede de saúde estadual também está sendo estruturada para receber e transferir pessoas que eventualmente tenham problemas respiratórios em função da inalação da fumaça.”

Continua após a publicidade

Na sexta-feira, foi criado um gabinete de crise para monitorar a onda de incêndios que tomou o estado. O comitê de emergência é formado por especialistas da Defesa Civil do estado e das secretarias da Segurança Pública, de Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O monitoramento e combate ao fogo, que está sendo feito em parceria com o governo feral, conta com helicópteros e aeronaves da Política Militar, do Corpo de Bombeiros e também da Força Aérea Brasileira. A Fundação Florestal, entidade responsável pelas unidades de conservação ambiental do governo estadual, também enviou drones e uma aeronave de asa fixa para combater os incêndios na Área de Proteção Ambiental de Ibitinga.

De acordo com o governo paulista, há mais de 7300 profissionais e voluntários mobilizados no combate às chamas e na orientação da população.

E São Paulo que está assim todos os dias, Sol e cheio de fumaça… bem no estilo Blade Runer… preocupante 😟 pic.twitter.com/eabKti5Lis Continua após a publicidade — Here’s Johnny (@MrPinheiro__) August 23, 2024

Veja a lista de cidades com foco de incêndio ativo neste sábado:

1 – Alumínio

2 – Bananal

3 – Bebedouro

4 – Boa Esperança do Sul

5 – Coronel Macedo

6 – Dourado

7 – Iacanga

8 – Ibitinga

9 – Lucélia

10 – Monte Alegre do Sul

11 – Nova Granada

12 – Poloni

13 – Pompeia

14 – Presidente Epitácio

15 – Salmourão

16 – Santo Antônio da Alegria

17 – Tabatinga

Cidades em alerta máximo para incêndio:

1 – Alumínio

2 – Bananal

3 – Bebedouro

4 – Bernardino de Campos

5 – Boa Esperança do Sul

6 – Coronel Macedo

7 – Dourado

8 – Iacanga

9 – Ibitinga

10 – Itápolis

11 – Itirapina

12 – Jaú

13 – Lucélia

14 – Monte Alegre do Sul

15 – Monte Azul Paulista

16 – Nova Granada

17 – Piracicaba

18 – Pirapora do Bom Jesus

19 – Pitangueiras

20 – Poloni

21 – Pompeia

22 – Pontal

23 – Presidente Epitácio

24 – Sabino

25 – Salmourão

26 – Santo Antônio da Alegria

27 – Santo Antônio do Aracanguá

28 – São Bernardo do Campo

29 – São Luís do Paraitinga

30 – São Simão

31 – Sertãozinho

32 – Tabatinga

33 – Taquarituba

34 – Torrinha

35 – Ubarana

36 – Urupês

Continua após a publicidade

Orientações da Defesa Civil à população:

Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça densa, saia imediatamente da área e busque abrigo seguro. Informe o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199)

Redobre a atenção ao dirigir.

Evite atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso seja inevitável, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente.

Evite se deslocar pelas rodovias e rotas com interdições. Se for necessário, busque rotas alternativas seguras.

Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais.

Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas.

Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Faça descarte adequado de seus resíduos.

Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais.

Para receber alertas da Defesa Civil no celular, cadastre-se enviando um SMS com o seu CEP para o número 40199.