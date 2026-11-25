O governo de São Paulo reativou cerca de nove mil leitos do SUS desde 2023. Desse total, sete em cada dez ficam em cidades do interior. Também houve um aumento no número de internações, cirurgias, exames e outros procedimentos realizados pela rede pública.

A previsão é que o estado encerre 2026 com 304,4 mil internações de alta complexidade, 35% acima das 224,7 mil registradas em 2022. A neurocirurgia apresentou o maior crescimento no período, com alta de 91%. Na sequência aparecem ortopedia (49,2%), cirurgia oncológica (43,3%) e cirurgia do aparelho circulatório (33,7%).

O avanço também aparece nos exames e procedimentos ambulatoriais. Em relação a 2022, o número de ressonâncias magnéticas cresceu 54% e o de tomografias computadorizadas, 50,7%. Entre os procedimentos especializados, os atendimentos de cateterismo aumentaram 38,6%; os de radioterapia, 38,1%; e os de quimioterapia, 28,7%.

Ao mesmo tempo, caiu o tempo de espera dos pacientes. Entre 2023 e 2026, o prazo para a realização de exames diagnósticos foi reduzido em 59,6%. Nas consultas médicas, a queda chegou a 74,2%.

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Entre as medidas adotadas para reforçar o financiamento da rede está a Tabela SUS Paulista. O programa complementa os valores pagos pelo Ministério da Saúde e pode elevar a remuneração de determinados procedimentos a até cinco vezes o previsto na tabela federal.

Desde a sua criação, a iniciativa já destinou 12,4 bilhões de reais a 874 instituições. Desse total, 12,247 bilhões foram repassados a entidades filantrópicas, responsáveis por aproximadamente metade dos atendimentos hospitalares do SUS no estado.

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Outros 140,7 milhões de reais foram pagos a 73 hospitais municipais, incorporados posteriormente ao programa.