São Paulo conclui entrega da primeira fase de escolas com parceria da iniciativa privada

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) concluiu a entrega da primeira etapa do programa Novas Escolas, feito por meio de Parceria Público-Privada (PPP), com a inauguração de 16 novas unidades em 15 cidades.

Todas as escolas desse primeiro lote funcionam no modelo de ensino integral, com jornada de nove horas diárias. Juntas, as unidades têm capacidade para atender 16,9 mil estudantes.

Está prevista a construção de 33 novas unidades em 29 municípios paulistas. A meta é que as demais escolas sejam entregues ao longo do próximo ano.

O Governo do Estado deve investir, em 25 anos, 2,1 bilhões de reais na concessão das unidades.

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A execução de obras e a conservação dos prédios ficam sob responsabilidade da iniciativa privada, enquanto a gestão pedagógica segue com a Secretaria da Educação.

As 16 novas escolas estão localizadas em Aguaí, Araras, Atibaia, Itapetininga, Jardinópolis, Leme, Limeira, Lins, Olímpia, Ribeirão Preto (que recebeu duas unidades), Salto de Pirapora, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sertãozinho.

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No próximo ano, as 17 unidades serão entregues em Arujá, Bebedouro, Campinas (quatro delas), Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itatiba, Marília, Peruíbe, Presidente Prudente, Rio Claro, Sorocaba, Suzano e Taquaritinga. Juntas, as novas unidades terão capacidade para atender cerca de 18 mil estudantes, também com ensino integral.