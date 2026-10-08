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Brasil

Santos x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Partida desta quinta, 8, na Vila Belmiro, é válida pela 29ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h00 | Atualizado em 8 out 2026, 19h26
SANTOS, BRAZIL - OCTOBER 20: General view of the Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) before the Brasileirao 2025 match between Santos and Vitoria at on October 20, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Vila Belmiro, em Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Santos e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira, 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a oitava posição, com 41 pontos, e atravessa seu melhor momento na competição, enquanto o Flamengo lidera o campeonato com 60 pontos, três de vantagem sobre o Palmeiras. 

Para o Santos, a partida representa mais um teste para uma reação que mudou o cenário da equipe no Brasileirão. O time de Cuca está invicto há sete jogos e venceu as últimas cinco partidas na competição, sequência que recolocou o clube na disputa por uma vaga na próxima Libertadores. O treinador ainda ganha alternativas importantes para enfrentar o líder: Gabriel Bontempo retorna após servir à Seleção Brasileira, Luan Peres volta de suspensão e Neymar foi relacionado depois de cinco semanas afastado por lesão na coxa direita. O camisa 10, porém, deve começar no banco e ser utilizado de forma gradual.

O Flamengo chega à Vila Belmiro tentando se manter na liderança e prolongar uma sequência de sete partidas sem derrota, com seis vitórias e um empate. Leonardo Jardim, no entanto, precisará reorganizar a equipe diante de cinco desfalques. Arrascaeta se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo, Léo Ortiz foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, enquanto Varela, Ayrton Lucas e Evertton Araújo também estão fora. Lucas Paquetá é o favorito para assumir a função do uruguaio no meio-campo, e Pedro e Samuel Lino voltam a ficar à disposição depois de servirem à Seleção Brasileira.

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O confronto também reúne os dois melhores times do returno até aqui. Santos e Flamengo somaram 20 pontos nas nove primeiras partidas da segunda metade do campeonato, embora estejam separados por 19 pontos na classificação geral. 

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Onde assistir a partida entre Santos e Flamengo hoje:

A partida entre Santos e Flamengo nesta quinta-feira, 8, às 19h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Rollheiser (Philippe Coutinho); Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Plata, Bruno Henrique (Pedro) e Carrascal (Samuel Lino). Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem:

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO);
  • Quarto árbitro: Emerson Souza Silva (BA);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
  • AVAR: Luciano Roggenbaum (PR).
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