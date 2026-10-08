Santos x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Partida desta quinta, 8, na Vila Belmiro, é válida pela 29ª rodada do campeonato. Saiba como assistir
Santos e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira, 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a oitava posição, com 41 pontos, e atravessa seu melhor momento na competição, enquanto o Flamengo lidera o campeonato com 60 pontos, três de vantagem sobre o Palmeiras.
Para o Santos, a partida representa mais um teste para uma reação que mudou o cenário da equipe no Brasileirão. O time de Cuca está invicto há sete jogos e venceu as últimas cinco partidas na competição, sequência que recolocou o clube na disputa por uma vaga na próxima Libertadores. O treinador ainda ganha alternativas importantes para enfrentar o líder: Gabriel Bontempo retorna após servir à Seleção Brasileira, Luan Peres volta de suspensão e Neymar foi relacionado depois de cinco semanas afastado por lesão na coxa direita. O camisa 10, porém, deve começar no banco e ser utilizado de forma gradual.
O Flamengo chega à Vila Belmiro tentando se manter na liderança e prolongar uma sequência de sete partidas sem derrota, com seis vitórias e um empate. Leonardo Jardim, no entanto, precisará reorganizar a equipe diante de cinco desfalques. Arrascaeta se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo, Léo Ortiz foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, enquanto Varela, Ayrton Lucas e Evertton Araújo também estão fora. Lucas Paquetá é o favorito para assumir a função do uruguaio no meio-campo, e Pedro e Samuel Lino voltam a ficar à disposição depois de servirem à Seleção Brasileira.
O confronto também reúne os dois melhores times do returno até aqui. Santos e Flamengo somaram 20 pontos nas nove primeiras partidas da segunda metade do campeonato, embora estejam separados por 19 pontos na classificação geral.
Onde assistir a partida entre Santos e Flamengo hoje:
A partida entre Santos e Flamengo nesta quinta-feira, 8, às 19h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Rollheiser (Philippe Coutinho); Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Plata, Bruno Henrique (Pedro) e Carrascal (Samuel Lino). Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem:
- Árbitro: Anderson Daronco (RS);
- Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO);
- Quarto árbitro: Emerson Souza Silva (BA);
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
- AVAR: Luciano Roggenbaum (PR).