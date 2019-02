Santa Teresa, no RJ, terá ônibus a partir de novembro

Por Priscila Trindade

São Paulo – Os ônibus que irão substituir os bondes de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, entram em operação no dia 7 de novembro, segundo informou hoje a Secretaria Municipal de Transportes. A resolução publicada no Diário Oficial do Município é um complemento dos decretos 34.570 e 34.583, ambos publicados em outubro, que estabelece a criação de dois serviços eventuais de transporte coletivo, em Santa Teresa, operados por miniônibus. Os veículos terão capacidade para 35 passageiros e a passagem custará R$ 0,60.

Para obter informações sobre os itinerários das linhas Se006 (Silvestre X Castelo) e Se014 (Paula Matos X Castelo), acesse http://www.rio.rj.gov.br. Seis pessoas morreram no tombamento do bondinho de Santa Tereza em setembro deste ano. Quatro vítimas morreram no local e uma no hospital. Cerca de 50 feridos foram hospitalizados. O acidente ocorreu nas proximidades da Rua Joaquim Murtinho, rumo aos Arcos da Lapa.