Sangue achado em barco de suspeito não era de jornalista inglês, diz PF

A Polícia Federal do Amazonas anunciou na noite desta quinta-feira, 16, os resultados das amostras coletadas no barco do principal suspeito do caso envolvendo as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foram analisadas.

Segundo a PF, o sangue testado não é de Dom, mas o teste voltou “inconclusivo” para Bruno. “A possibilidade de ser originada de Bruno restou inconclusiva, sendo necessária a realização de exames complementares”, explicou a corporação em nota.

A Polícia Federal informou que obteve um “perfil genético completo, de indivíduo do sexo masculino”, mas ainda não o atribuiu a alguém.

Os investigadores também confirmaram que o barco onde estavam Bruno Pereira e Dom Phillips não foi encontrado, apesar das “buscas exaustivas”.

Os corpos encontrados no Amazonas foram levados pela PF para Brasília, onde serão periciados e eventualmente identificados. Essa análise começará nesta sexta-feira, 17, “com previsão de conclusão na próxima semana”.

