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Sanfoneiro de Bolsonaro pede trégua na polarização no São João: ‘Esquece um pouquinho a política ‘

Ex-ministro Gilson Machado se apresentava com a sua banda em Caruaru quando começou a ouvir referências do público a Lula

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 15h43 | Atualizado em 23 jun 2026, 16h03
Gilson Machado Neto
Ex-ministro do Turismo Gilson Machado é amigo e aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro (@gilsonmachadoneto/Instagram)
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O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (Podemos-PE), também conhecido como “o sanfoneiro de Jair Bolsonaro”, pediu uma trégua na polarização da política nacional durante as festividades do São João de Caruaru, no interior de Pernambuco.

A solicitação foi feita durante uma apresentação de sua banda, Forró da Brucelose, em um dos principais palcos da cidade, que, nesta época do ano, tem atrações e festejos durante mais de 30 dias. Em todo o Nordeste, esse período, costuma ter muita festa, levando políticos a deixarem suas agendas prioritárias de lado.

“Eu só quero pedir uma coisa: esquece um pouquinho a política. [Tem] Tanta mulher para dançar aqui, tanto cara bom para o cabra conhecer”, comentou Machado logo após ver pessoas que assistiam ao seu show fazendo o gesto da letra L com as mãos e gritando o nome do presidente Lula — em certa forma de protesto.

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Machado, que é amigo próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e diz ser o seu fiel escudeiro em Pernambuco, costuma ser uma das principais vozes da polarização Lula x Bolsonaro no Nordeste, sempre criticando os petistas e defendendo o bolsonarismo. Quando Jair Bolsonaro foi preso, ele chegou a dizer para VEJA que seria fiel a seus filhos, Eduardo e Flávio Bolsonaro.

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A banda do ex-ministro é conhecida por tocar músicas em inglês em ritmo de forró. Durante seu mandato, e inclusive depois, ele se mostrou alinhado aos projetos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, esperando também poder contar com o apoio do presidente Donald Trump para mexer na política nacional.

Há alguns meses, após travar batalha interna no PL, Gilson Machado migrou para o Podemos com o objetivo de disputar uma vaga ao Senado. Apesar de Pernambuco ter dado quase 70% dos votos válidos a Lula em 2022, ele acredita que os mais de 30% restantes são bolsonaristas e podem ajudá-lo a se eleger.

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Segundo as últimas pesquisas, no entanto, ele não chega perto dos quatro primeiros colocados nas intenções de voto ao Senado. Diante do cenário, até o presidente do PL local, o ex-deputado Anderson Ferreira, com quem Machado brigou, desistiu de disputar uma cadeira à Casa Alta.

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