Sanções de Trump a pessoas e empresas supostamente ligadas ao PCC bombam nas redes

Foi grande a repercussão nas redes sociais sobre a decisão do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos de sancionar dois brasileiros e três empresas do Brasil supostamente ligados ao PCC.

Levantamento da Nexus mostra que o engajamento no X, no Instagram e no Facebook sobre o tema foi regado a debates intensos e chegou a 362 mil interações entre 9h de quinta-feira e 9h de hoje.

Mais cedo, a PF deflagrou a Operação Exchange e prendeu Stella Stefanie, secretária que havia acabado de sofrer as sanções norte-americanas sob a acusação de integrar uma rede de apoio financeiro à facção criminosa.

Nas redes sociais, lideranças da oposição e perfis de direita aproveitaram a oportunidade para fazer pesadas associações políticas, buscando afetar principalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os conservadores comemoraram as sanções, classificando-as como um “socorro necessário” .

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Por outro lado, aliados de Lula acusaram os adversários do petista de usarem o tema de forma oportunista e eleitoreira.

A análise amostral da Nexus no X reuniu 34 mil menções em português ao tema, feitas por cerca de 14 mil usuários únicos. Os discursos em torno das ações norte-americanas focadas no PCC e CV atingiram um alcance estimado em 1,5 milhão de impressões, além de um engajamento aproximado de 147 mil interações.

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No Facebook e no Instagram, houve outra amostra com 900 menções em português ao assunto, contabilizando cerca de 215 mil interações.