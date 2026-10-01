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Samarco libera R$ 422 milhões para 19 municípios da Bacia do Rio Doce

Verba do Novo Acordo atende pleito de consórcio regional e foca em saneamento e gestão pública em MG e ES

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 15h01 | Atualizado em 1 out 2026, 15h11
Vista aérea de Ouro Preto, Minas Gerais, com casas coloniais de telhados de barro e paredes brancas, e igrejas barrocas. Ao fundo, montanhas verdes sob céu nublado.
Repasse prevê investimentos em infraestrutura e serviços básicos nas áreas impactadas por Mariana (.//Divulgação)
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Samarco libera R$ 422 milhões para 19 municípios da Bacia do Rio Doce Priorize VEJA no Google

A Samarco realizou, nesta quarta-feira, 30, o repasse financeiro de 422 milhões de reais a 19 novos municípios localizados ao longo da Bacia do Rio Doce. Os recursos devem viabilizar ações de melhorias em saneamento básico e o fortalecimento da gestão pública nas áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

O montante distribuído está vinculado ao Novo Acordo de reparação e compensação, solicitado pelo Consórcio Público para Defesa e Revitalização do Rio Doce (Coridoce) e homologado pelo STF em 2024.

Dos 422 milhões de reais, cerca de 249,5 milhões referem-se às três primeiras parcelas da repactuação, enquanto  49,1 milhões serão destinados a outras ações reparatórias e 123,9 milhões de reais voltados a serviços de saneamento. A aplicação dos valores visa estimular o desenvolvimento local e gerar benefícios para a região. “Queremos ver a reparação se traduzir em melhores serviços, mais qualidade de vida e novas perspectivas para as comunidades”, ressalta Rodrigo Vilela, presidente da Samarco.

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O acordo vigente estima investimentos de 170 bilhões de reais para assegurar a continuidade e a conclusão das medidas reparatórias. Com as novas adesões, o total de cidades que fecharam o pacto chega a 45 das 49 elegíveis.

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Em 2026, aderiram ao termo em Minas Gerais as cidades de Aimorés, Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Coronel Fabriciano, Galileia, Ipaba, Itueta, Mariana, Naque, Periquito, São Domingos do Prata, São José do Goiabal e Tumiritinga. Já no Espírito Santo, integram a lista Aracruz, Baixo Guandu, Marilândia e Sooretama.

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