Salvador decreta emergência ambiental em praia por contaminação química

A praia de São Tomé de Paripe, que fica no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi interditada pela prefeitura por emergência ambiental. O motivo é a contaminação por cobre e outros metais que apareceram ao lado de um terminal marítimo local.

A medida foi publicada no Diário Oficial na terça-feira e tem validade de 30 dias.

O local fica próximo da praia privativa da Marinha que já abrigou presidente como Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma.

De acordo com o decreto do prefeito Bruno Reis, a praia “vem sendo afetada pelo aparecimento de substâncias químicas oriundas das atividades desenvolvidas pelas empresas Gerdau e Intermarítima, ocasionando poluição ambiental em toda a faixa litorânea da localidade”.

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Relatórios do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) identificaram concentrações elevadas de metais pesados, especialmente ferro, cobre e zinco, em organismos marinhos da região.

A expectativa da prefeitura é que haja um reconhecimento federal da situação de emergência, para que a União ofereça recursos para assistência à comunidade local e para recuperação da área.