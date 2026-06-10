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Brasil

Salvador decreta emergência ambiental em praia por contaminação química

Governo identificou concentrações elevadas de metais pesados na praia de São Tomé de Paripe

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 16h30
Técnico do Inema na praia de São Tomé de Paripe
Técnico do Inema na praia de São Tomé de Paripe (Matheus Lemos/Inema/Divulgação)
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Salvador decreta emergência ambiental em praia por contaminação química Priorize VEJA no Google

A praia de São Tomé de Paripe, que fica no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi interditada pela prefeitura por emergência ambiental. O motivo é a contaminação por cobre e outros metais que apareceram ao lado de um terminal marítimo local.

A medida foi publicada no Diário Oficial na terça-feira e tem validade de 30 dias.

O local fica próximo da praia privativa da Marinha que já abrigou presidente como Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma.

De acordo com o decreto do prefeito Bruno Reis, a praia “vem sendo afetada pelo aparecimento de substâncias químicas oriundas das atividades desenvolvidas pelas empresas Gerdau e Intermarítima, ocasionando poluição ambiental em toda a faixa litorânea da localidade”.

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Relatórios do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) identificaram concentrações elevadas de metais pesados, especialmente ferro, cobre e zinco, em organismos marinhos da região.

A expectativa da prefeitura é que haja um reconhecimento federal da situação de emergência, para que a União ofereça recursos para assistência à comunidade local e para recuperação da área.

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