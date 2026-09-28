Salles desiste do Senado em SP, turbina André do Prado e abala planos de Tebet e Marina

Ricardo Salles (Novo) desistiu da candidatura ao Senado por São Paulo, nesta segunda-feira, 28. A informação foi confirmada pela assessoria do partido. Em uma disputa onde nenhum candidato conseguiu abrir vantagem suficiente para se descolar dos principais adversários, de acordo com as pesquisas de intenção de votos, é esperado que o percentual que seria destinado a ele acabe se voltando para nomes posicionados à direita, como Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

Salles ainda não informou o motivo da desistência.

Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), por sua vez, devem sentir diretamente o peso da decisão. O Datafolha, levantamento mais recente, divulgado na quinta-feira, 24, mostrava os quatro em empate técnico. Marina aparece numericamente à frente, com 15%, seguida por Simone, com 14%. Derrite e André têm 12% cada. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os quatro estão no mesmo patamar.

A Quaest, divulgada um dia antes, também registra uma disputa sem liderança isolada, mas com uma configuração diferente. Derrite aparece numericamente à frente, com 16%, seguido por Marina, com 13%, e Simone, com 12%. Os três estão tecnicamente empatados. André do Prado tem 8% e empata com Marina e Simone dentro da margem de erro, mas não com Derrite.

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