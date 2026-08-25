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Salles defende que Zema vá a debates e diz que aliado não cresce em pesquisas por ser ‘contido’

Deputado federal e candidato ao Senado por São Paulo participou de entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 13h31 | Atualizado em 25 ago 2026, 14h31
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Candidato ao Senado por São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) defendeu que o presidenciável Romeu Zema (Novo) participe de debates eleitorais e apontou o motivo pelo qual o aliado tem tido dificuldades de crescer nas últimas pesquisas de intenção de voto.

As declarações foram feitas ao programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta terça-feira, 25. Questionado sobre a ausência de Zema no debate promovido pela TV Bandeirantes, no último domingo, 23, Salles afirmou discordar da decisão do ex-governador de Minas Gerais. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que já tinham anunciado a desistência, Zema decidiu, no próprio, domingo, que não participaria do evento.

“As pessoas precisam comparecer aos debates. Não entendo e não concordo que não se compareça. Isso é ruim para o próprio candidato e é ruim com relação ao respeito ao eleitor. Obviamente, o Zema terá suas razões. Não conversei com ele a respeito disso, mas acho que ele deveria ter ido. Assim como acho que o Lula e o Flávio também deveriam ter ido”, disse o deputado.

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Salles também criticou a justificativa — usada principalmente pelas campanhas de Lula e Flávio — de que debates favoreceriam o adversário. “Essa história de que um está liderando e que o outro vai ser vítima é ruim para a democracia e para o eleitor (…) Se você tem confiança naquilo que faz, se não tem nada para esconder, você encara qualquer debate, mesmo sob esse argumento de que vai ser a vítima de todos”, afirmou. “Eu, portanto, sou contra, em qualquer hipótese e em qualquer situação, que se falte ao debate”.

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O candidato ao Senado por São Paulo também foi questionado sobre os fatores que explicariam a dificuldade de Zema de deslanchar entre os eleitores. A última BTG/Nexus, divulgada nesta segunda, 24, mostra que o ex-governador tem 3% das intenções de voto.

“O Zema tem um perfil mais contido e, num ambiente beligerante como o de hoje, infelizmente, o que a gente acaba vendo é que candidatos com muita qualidade como o Romeu Zema, uma pessoa correta, decente, que provou a sua capacidade, não só no setor privado como também no setor público, ele acaba ficando em segundo plano”, disse Ricardo Salles. “Acho que essa é talvez a principal razão pela qual ele ainda não cresceu”, ponderou.

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