Saiba quem é o petista que filiou Sergio Moro ao PT

Em abril do ano passado, quando disputar as eleições presidenciais era apenas um projeto, Sergio Moro soube que, caso levasse a ideia à frente, poderia fazê-lo pelo PT. O ex-juiz da Lava-Jato foi surpreendido com a notícia de que havia se “filiado” ao partido do ex-presidente Lula. Era, obviamente, uma fraude.

Alguém pegou os dados de Sergio Moro, falsificou uma ficha de filiação e o transformou em correligionário do ex-presidente Lula, condenado à prisão pelo próprio Moro por crime de corrupção.

A novidade é que o Ministério Público Eleitoral identificou o suposto responsável pela “filiação” do ex-ministro da Justiça: trata-se do secretário de Organização Estadual do PT no Paraná, Claudio Cezar de Matos.

O Ministério Público Eleitoral descobriu que a “filiação” de Moro foi feita através do computador usado pelo dirigente petista na sede do partido em Curitiba.

Claudio Cezar disse a VEJA que “alguém hackeou” seu computador . O aparelho, segundo ele, fica dentro de sua sala e só ele tem a senha de acesso. A Justiça, porém, não acreditou na história do petista.

A juíza Camile Santos de Souza Siqueira concluiu que a filiação de Moro foi realizada “mediante fraude”, cancelou a ficha e determinou o descredenciamento de Claudio Cezar de Matos como usuário do sistema Filia, do TSE. Segundo ela, “as convicções políticas de Sergio Moro são opostas às defendidas pelo Partido dos Trabalhadores”.

Claudio Cezar: responsável pela entrada de Sergio Moro no PT.

A “adesão” de Moro ao PT não impediria o ex-juiz de ingressar em outro partido, uma vez que, em caso de coexistência de mais de uma filiação, prevalece a mais recente.

Sergio Moro, que vai disputar a eleição pelo Podemos, soube que era o mais novo correligionário do ex-presidente Lula quando ainda morava nos Estados Unidos.