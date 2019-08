O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta segunda-feira o ranking dos municípios mais violentos do país. Maracanaú, no Ceará, é a cidade brasileira com a maior taxa de homicídio (145,7), seguida por Altamira (133,7), no Pará, e São Gonçalo do Amarante (131,2), no Rio Grande do Norte.

O coordenador do estudo, Daniel Cerqueira, destacou que, das 20 cidades mais violentas, 18 se localizam no Norte e Nordeste.