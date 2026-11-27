Saiba quais os estados com mais tentativas de invasão a residências
São Paulo e Rio de Janeiro concentram 70% dos registros, enquanto Pernambuco e DF tiveram os maiores aumentos percentuais
São Paulo e Rio de Janeiro concentram 70% das tentativas de invasão a residência registradas pela empresa de segurança Verisure em outubro.
Considerando o volume total de ocorrências em cada estado, as maiores variações entre um ano e outro ocorreram em Pernambuco (140%) e no Distrito Federal (120%).
A Verisure tem mais de 300 mil clientes em 595 cidades do país, espalhadas nas cinco regiões.
Confira a lista completa:
1º – São Paulo | Participação: 51,9% | Variação anual: +15,0%
2º – Rio de Janeiro | Participação: 18,1% | Variação anual: +6,1%
3º – Minas Gerais | Participação: 6,5% | Variação anual: -2,2%
4º – Pernambuco | Participação: 3,6% | Variação anual: +140,0%
5º – Santa Catarina | Participação: 3,1% | Variação anual: +70,8%
6º – Paraná | Participação: 2,8% | Variação anual: -13,6%
7º – Distrito Federal | Participação: 2,5% | Variação anual: +120,0%
8º – Goiás | Participação: 2,2% | Variação anual: +87,5%
9º – Bahia | Participação: 2,2% | Variação anual: -9,4%
10º – Rio Grande do Sul | Participação: 1,8% | Variação anual: +60,0%