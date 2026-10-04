O valor da multa para quem não votar e nem justificar no primeiro turno
Penalidade varia de R$ 1,05 a R$ 3,51 por turno; débito impede a emissão da Certidão de Quitação Eleitoral
Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a ir às urnas neste domingo, 4, para escolher os representantes para os próximos quatro anos. Entretanto, aqueles que faltarem e não apresentarem justificativa estarão sujeitos ao pagamento de multa eleitoral.
A penalidade financeira varia de 3% a 10% do valor de 33,02 UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), o que equivale ao valor mínimo de 1,05 reais e ao máximo de 3,51 reais. A cobrança é feita por cada turno ou eleição em que o eleitor se ausentar sem justificar. Após a quitação do débito, o cidadão fica habilitado a emitir a Certidão de Quitação Eleitoral.
Eleitores que comprovarem falta de recursos para arcar com a multa podem solicitar a isenção da taxa ao juiz eleitoral. Para os interessados, mais informações sobre prazos e consulta de débitos estão disponíveis no Autoatendimento Eleitoral do TSE.