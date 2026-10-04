O valor da multa para quem não votar e nem justificar no primeiro turno

Ler Resumo





Mais de 158 milhões de brasileiros votam neste domingo. Quem faltar sem justificativa terá que pagar multa eleitoral, que varia de R$1,05 a R$3,51 por turno. Entenda as consequências da ausência, como regularizar sua situação e quem pode solicitar isenção da taxa para garantir sua Certidão de Quitação Eleitoral.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a ir às urnas neste domingo, 4, para escolher os representantes para os próximos quatro anos. Entretanto, aqueles que faltarem e não apresentarem justificativa estarão sujeitos ao pagamento de multa eleitoral.

A penalidade financeira varia de 3% a 10% do valor de 33,02 UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), o que equivale ao valor mínimo de 1,05 reais e ao máximo de 3,51 reais. A cobrança é feita por cada turno ou eleição em que o eleitor se ausentar sem justificar. Após a quitação do débito, o cidadão fica habilitado a emitir a Certidão de Quitação Eleitoral.

Eleitores que comprovarem falta de recursos para arcar com a multa podem solicitar a isenção da taxa ao juiz eleitoral. Para os interessados, mais informações sobre prazos e consulta de débitos estão disponíveis no Autoatendimento Eleitoral do TSE.