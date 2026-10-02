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Brasil

Saiba as condutas permitidas e proibidas aos eleitores e candidatos para o dia da votação

Locais de votação ficarão abertos, neste domingo, 4, entre 8h e 17h

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 14h57
Santinhos/eleição de 2018
Santinhos não podem ser jogados nas ruas no dia da votação  (Antonio Cruz/Agência Brasil)
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Saiba as condutas permitidas e proibidas aos eleitores e candidatos para o dia da votação Priorize VEJA no Google

Os eleitores que vão às urnas no próximo domingo, 4, precisam ficar atentos às regras eleitorais impostas pela legislação brasileira para não sofrerem penalizações criminais. Um dos principais ilícitos cometidos na data do pleito é o de boca de urna, caracterizado pela tentativa de convencer, influenciar ou arregimentar eleitores a votar ou deixar de votar em determinada candidatura ou partido. A infração tem como pena a detenção, de seis meses a um ano, mas pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade e aplicação de multa que varia de 5.320,50 reais a 15.961,50 reais. “A punição pode alcançar, inclusive, eleitoras e eleitores, cabos eleitorais, representantes de partidos e federações, candidatas e candidatos ou qualquer outra pessoa que pratique a conduta”, informou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP)

Ainda segundo a legislação eleitoral, no dia da votação é proibido o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a realização de comícios, carreatas ou passeatas. Ainda é vedada a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento em redes sociais, além da divulgação de qualquer propaganda, inclusive derrame de santinhos com números dos candidatos pelas ruas das cidades. “A Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo (CRE-SP) divulgou um provimento sobre prevenção, fiscalização e repressão ao derramamento de santinhos em ruas e espaços públicos, principalmente perto dos locais de votação, na véspera e no dia da votação”, informou o Tribunal. “O derrame ou a anuência com o derrame de material impresso de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular e pode caracterizar crime eleitoral.” 

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 Abaixo, veja a lista de ações proibidas para o dia da votação

  • Divulgação de qualquer espécie de propaganda: No dia do pleito é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos ou de candidatas e candidatos (Art. 87, III, Resolução nº 23.610/2019).
  • Manifestação coletiva e aliciamento: Até o término do horário de votação, com ou sem a utilização de veículos, é proibida a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou adereços de propaganda de modo a caracterizar manifestação coletiva, abordagem, aliciamento ou distribuição de camisetas (Art. 82, § 1º, e incisos, Resolução nº 23.610/2019).
  • Uso de som e atos públicos: É proibida a utilização de alto-falantes, amplificadores de som e a promoção de comícios, passeatas ou carreatas no dia do pleito (Art. 39, § 5º, I, Lei 9.504/97).
  • Boca de urna: Arregimentação de eleitores e a realização de propaganda de boca de urna, seja abordando os eleitores de forma direta ou distribuindo santinhos e outros materiais (Art. 39, § 5º, II, Lei 9.504/97).
  • Novas postagens digitais: Publicar novos conteúdos ou manter impulsionamentos ativos nas aplicações de internet e redes sociais no dia da eleição (Art. 39, § 5º, IV, Lei 9.504/97).
  • Restrições a mesários e servidores: Uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda partidária ou de candidato por servidoras, servidores, mesárias e mesários no recinto das seções eleitorais e juntas de apuração (Art. 82, § 2º, Resolução
    nº 23.610/2019).
  • Padronização de fiscais: É proibida a padronização de vestuário dos fiscais de partido.  No recinto de votação, só é permitido o uso de crachá simples contendo o nome e a sigla da agremiação política (Art. 82, § 3º, Resolução nº 23.610/2019).

 Abaixo, veja a lista de ações liberadas para o dia da votação

  • Padronização de fiscais: É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência da eleitora ou do eleitor por partido político, coligação, federação, candidata ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas (Art. 82, Resolução nº 23.610/2019).
  • Manutenção de páginas digitais: Manter no ar os sites, blogs e os perfis em redes sociais, veiculando unicamente os conteúdos que já haviam sido publicados anteriormente à data do pleito (Art. 39, § 5º, IV, Lei 9.504/97).
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