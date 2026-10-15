Equipe de Sabrina Sato se pronuncia por diretor da Globo citá-la para Vorcaro: ‘machista’

Trechos de conversas encontrados no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, citam a apresentadora Sabrina Sato. As mensagens, trocadas em fevereiro de 2024 e entre o banqueiro e Fred Kachar, executivo à frente da Editora Globo, trazem comentários íntimos e machistas sobre as mulheres durante um evento (baile de carnaval da revista Vogue). Diante das informações divulgadas recentemente, a assessoria de imprensa de Sabrina veio a público nesta quinta-feira, 15, repudiar a associação feita ao nome da apresentadora junto a um comentário “de teor machista, desrespeitoso e irresponsável”.

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Em uma das mensagens, Kachar afirmou que “Deborah Secco estava para jogo. Sabrina também. Soltinha”. Vorcaro respondeu: “Mas estava muito feia kkk”. Na sequência, o executivo da Globo escreveu: “Eu só olhava para a bunda dela, mas concordo que a fantasia era broxante”.

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A nota da artista enviada à coluna GENTE diz que “Sabrina nunca teve qualquer contato com Daniel Vorcaro e encontrou Fred Kachar apenas em uma premiação de revista, ocasião em que foram fotografados, sem qualquer vínculo entre eles”. Fred era diretor-geral do Infoglobo e foi demitido após o vazamento de informações da conversa que manteve com o banqueiro. Diz ainda a nota:

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“É inadmissível expor a imagem e a reputação de uma mulher com base em uma narrativa alheia à sua realidade. Manifestações desse tipo ferem a dignidade feminina e não devem ser naturalizadas nem servir de combustível para especulações. Qualquer tentativa de envolver Sabrina nesses acontecimentos é repudiada. Sua trajetória, construída ao longo de anos de trabalho, merece ser tratada com responsabilidade e respeito. Também é importante esclarecer que o comentário de teor machista e misógino surgiu a partir da presença de Sabrina Sato e Deborah Secco no Baile da Vogue, onde ambas estavam trabalhando. Algumas publicações, no entanto, vêm apresentando os fatos de forma descontextualizada, dando a entender que elas estariam em uma festa com Daniel Vorcaro e Fred Kachar, o que não corresponde à realidade. Daniel Vorcaro, inclusive, não estava presente no evento”.