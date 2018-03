Sabesp abre concurso para 661 vagas – salários chegam a R$ 7.964

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) abriu inscrições para concurso público para preenchimento de 661 vagas e formação de cadastro reserva. Há vagas para cargos de todos os níveis de ensino. Os salários variam de 1.854,54 reais a 7.964,50 reais.

O concurso será realizado pela Fundação Carlos Chagas e as informações estão disponíveis no site da instituição. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até as 14h do dia 26.

O valor da taxa varia de acordo com o nível da vaga: 50 reais para cargos de ensino fundamental, 60 reais para os de ensino médio e técnico e 70 reais para os de ensino superior.

Para o maior salário há trinta vagas e são destinadas a engenheiros de diferentes especialidades: ambiental (quatro vagas), civil (18 vagas), elétrica (uma vaga), mecânica (três vagas), sanitarista (uma vaga) e segurança no trabalho (três vagas). Há diferentes locais de trabalho em todo o Estado.

Os aprovados serão contratados em regime de CLT terão como benefício vale transporte, alimentação e refeição, participação nos lucros e resultados, além dos opcionais plano de saúde, previdência suplementar seguro de vida em grupo.