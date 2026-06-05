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Lula e Davi Alcolumbre seguem em rota de colisão após a rejeição de Jorge Messias ao STF. Ambos se acusam pela crise na relação Executivo-Legislativo, com Lula culpando Alcolumbre por “criar um problema” e o senador rebatendo que o petista não aceita a derrota. A disputa surpreende aliados e não tem previsão de fim.

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Na reunião ministerial de quarta, 3, Lula provocou o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, na frente de todo o governo.

O petista tentou se desvencilhar da responsabilidade pelo momento de crise vivido entre Executivo e Legislativo, desde que a indicação de Jorge Messias ao STF foi rejeitada pelo Senado.

No universo paralelo de Lula, a ruptura de relações com o chefe do Legislativo é um problema criado por Alcolumbre, que deve tratar de procurá-lo no Planalto para reparar o “erro” de ter analisado a indicação de Messias de forma independente no Senado.

Na frente de todos os ministros, disse Lula: “Eu não tenho problema com ele. O Alcolumbre é que criou um problema para ele mesmo”.

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Do outro lado da Praça dos Três Poderes, Alcolumbre pensa exatamente a mesma coisa, só que acusa Lula de ter criado o problema ao não aceitar a derrota no Legislativo.

Para Alcolumbre, quem está em pleno processo eleitoral, precisando do Congresso e de popularidade é Lula. Ele, como senador, não estará nas urnas de outubro. É fato que a eleição da mesa do Senado se aproxima, mas manter a briga com o petista é até um elemento atrativo ao senador, que precisa de votos da direita.

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A birra de Lula chega a surpreender aliados. Logo o petista, político velho, que sabe que as derrotas acontecem quando o mandatário do Planalto se nega a fazer política e dialogar com aliados, inclusive ouvindo alertas.

Foi Lula que, avisado pelo próprio Alcolumbre de que Messias não seria aprovado, decidiu peitar o Senado.

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Recentemente, Alcolumbre falou desse dilema com interlocutores. “Lula é que cria problemas para ele mesmo. Não tenho problema com o presidente”, disse o senador.

Como ninguém reconhece que está errado nessa história, Lula e Alcolumbre seguem rompidos e sem previsão de se encontrarem para pacificar a relação.