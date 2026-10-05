Ruas aposta em renúncia de Garotinho para resolver eleição do RJ sem 2º turno contra Paes

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A campanha de Douglas Ruas (PL) trabalha com a possibilidade de Anthony Garotinho (Republicanos) desistir do recurso no TSE. A estratégia visa anular os votos de Garotinho, permitindo a Ruas ultrapassar 50% dos votos válidos e vencer no primeiro turno, evitando o segundo turno contra Eduardo Paes (PSD).

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A campanha de Douglas Ruas (PL) passou a trabalhar nos bastidores com a possibilidade de Anthony Garotinho (Republicanos) desistir do recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o indeferimento de sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. A aposta dos aliados do candidato bolsonarista é que a renúncia de Garotinho ao processo possa retirar seus votos da conta dos válidos e transformar a votação de Ruas em suficiente para garantir a vitória ainda no primeiro turno, evitando uma nova disputa contra Eduardo Paes (PSD).

Aliados do bolsonarista já dialogam para que uma desistência de Garotinho possa acelerar o desfecho do processo e permitir que a Justiça Eleitoral consolide a anulação de seus votos.

Ruas terminou a apuração com 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes ficou com 42,76%. Garotinho recebeu cerca de 3,18%. Como sua candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral e os votos permanecem sub judice, o destino dessa votação se tornou uma das principais incógnitas da eleição fluminense. Se os votos forem definitivamente considerados nulos e retirados da base de cálculo, Ruas ultrapassaria a marca de 50% dos votos válidos.

A situação ganhou novo contorno nos últimos dias. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio manteve o indeferimento da candidatura de Garotinho, e a defesa levou o caso ao TSE. Na sexta-feira, o ministro Floriano de Azevedo Marques revogou uma liminar que havia permitido ao ex-governador acessar recursos públicos e participar da propaganda eleitoral. A decisão também determinou que os votos recebidos por Garotinho fossem tratados como anulados sub judice até que haja uma definição definitiva sobre sua candidatura.

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O cálculo político é simples: quanto mais rapidamente for resolvida a situação jurídica de Garotinho, menor seria a incerteza sobre o resultado da eleição. E, para Ruas, a hipótese mais favorável seria justamente aquela em que os votos do ex-governador deixam de integrar a base sobre a qual é calculado o percentual dos candidatos.

Por enquanto, oficialmente, Ruas e Paes estão classificados para o segundo turno.