RS tem alerta de risco ‘muito alto’ para inundações em 4 regiões na terça

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta nesta segunda-feira, 13, de risco “muito alto” para inundações em quatro mesorregiões do Rio Grande do Sul nesta terça: Centro-Oriental, Nordeste, Sudeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o órgão, uma das bacias hidrográficas em situação crítica é a do Lago Guaíba, “que receberá toda água que se desloca pelas Bacias dos Rios Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos e Gravataí, todas com níveis acima da cota de transbordamento em elevação no médio e baixo curso das bacias hidrográficas citadas, agravando muito a situação da cidade de Porto Alegre”.

O Guaíba voltou a ultrapassar nesta segunda a marca dos 5 metros. Segundo monitoramento da Agência Nacional de Águas (ANA), por volta das 20h o volume chegou a 5,09 metros.

A outra bacia em situação crítica é a do Rio Camaquã. “Os níveis estão elevados devido ao deflúvio proveniente do Lago Guaíba para a Lagoa dos Patos e aos ventos intensos de sul, agravando a condição hidrológica em todos os municípios às margens da Lagoa dos Patos, na região sudeste do estado”, diz o comunicado.

O risco de inundação é moderado nas mesorregiões Sudoeste e Centro Ocidental Rio-Grandense, por causa da cheia do rio Uruguai, que está acima da cota de transbordamento e em vazante nos municípios de São Borja, Itaqui e Uruguaiana.

Deslizamentos

O Cemaden indicou risco moderado de movimentos de massa nas mesorregiões “Nordeste e Centro-Oriental do Rio Grande do Sul e na Região Metropolitana de Porto Alegre, principalmente na Serra Gaúcha, bem como no Sul do estado de Santa Catarina, devido aos elevados acumulados registrados ao longo da última semana. Neste cenário, há possibilidade de deslizamentos de terra pontuais, especialmente deslizamentos em encostas urbanas, ‘quedas de barreira’ à margem de estradas e rodovias, e reativação dos deslizamentos já registrados”.

Balanço da Defesa Civil

Desde o início das enchentes, o estado contabiliza 147 mortos, 127 desaparecidos e 806 feridos, de acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil às 18h desta segunda. A tragédia afetou de alguma forma mais de 2,1 milhões de pessoas e 450 municípios, o que corresponde a 90% do total de cidades gaúchas (497). Mais de 615 mil pessoas estão fora de casa, dentre as quais 77.405 estão em abrigos.