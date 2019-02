RS incinera 2 toneladas em dia de combate às drogas

Por Gheisa Lessa

São Paulo – A incineração de aproximadamente 2 toneladas de drogas na manhã desta terça-feira marcou o Dia Internacional de Combate às Drogas, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Federal do Estado, foram queimados 1,6 tonelada de maconha, 285 quilos de cocaína e crack e 13 quilos de materiais como lança-perfume, cafeína e lidocaína.

Segundo a PF, foram 1,996 t incineradas, que haviam sido apreendidas na Operação Rio dos Sinos, que desarticulou uma quadrilha que distribuía drogas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

A ação da PF, incinerando drogas apreendidas também no interior do Estado, foi autorizada pela Justiça e faz parte das atividades alusivas à 14ª Semana Nacional Antidrogas – ligadas ao Dia Internacional de Combate às Drogas, data criada em 1987 pela Organização das Nações Unidas (ONU).