RS: Em queda gradual, nível do Guaíba volta a ficar abaixo de 5 metros

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, voltou a ficar abaixo de 5 metros, segundo medição da Agência Nacional de Águas (ANA), após três dias. Às 7h15 desta quinta-feira, 16, a medição marcava 4,97 metros, o que indica uma queda constante desde a madrugada de quarta-feira 15, quando estava em mais de 5,20 metros, próximo do recorde de 5,33 metros atingido no último dia 5.

Apesar de ainda estar bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros, a medição confirma o que previa o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) diante do menor nível de chuvas no estado nos últimos dias. A expectativa agora é que as águas recuem das ruas inundadas da capital do Rio Grande do Sul – em algumas regiões, isso já acontece.

Há, porém, previsão de retorno das chuvas no estado nesta quinta. Segundo o MetSul, “os volumes devem provocar uma nova alta de menor proporção dos rios com nascentes na Serra, mas um segundo repique de cheia não será significativo como o do começo da semana. A maior preocupação é com o risco de deslizamentos na Serra, uma vez que o solo segue saturado e instável”.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, oito das 23 casas de bombas que revertem as águas do Guaíba para fora da capital estão operando. Nos últimos dias, as equipes municipais têm trabalhado para restaurar o funcionamento da Estação de Bombeamento de Água (EBAB) Moinhos de Vento, mas não há confirmação se as máquinas voltaram a operar na manhã desta quinta.

Até o momento, segundo o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado às 18h de quarta, as chuvas afetaram mais de 2,1 milhões de pessoas no estado, deixaram 149 mortos, 108 desaparecidos e 806 feridos. Mais de 76 mil pessoas e cerca de 11 mil animais foram resgatados. O número de pessoas fora de suas casas ultrapassa os 600 mil.