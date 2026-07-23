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RS: chuvas causam danos em 194 cidades e tiram mais de 1.600 pessoas de casa

Tensão cresceu nas últimas horas com alerta da Defesa Civil para o risco de inundação do rio Taquari

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 13h08
Chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul provocam danos em quase 200 municípios
Chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul provocam danos em quase 200 municípios (Defesa Civil RS/Divulgação)
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RS: chuvas causam danos em 194 cidades e tiram mais de 1.600 pessoas de casa Priorizar nos meus resultados Google

Chuvas intensas no Rio Grande do Sul já deixaram mais de 1.600 pessoas desalojadas ou desabrigadas nesta semana, deixou sob alerta dezenas de municípios no estado e mobilizou o aparato da Defesa Civil e dos bombeiros no estado. Nesta quinta-feira, 23, a tensão subiu depois que a Defesa Civil decretou alerta em relação ao rio Taquari, que está com risco muito alto de inundação, o que poderia aumentar consideravelmente os prejuízos à população.

De acordo com os últimos dados divulgados, há 419 pessoas desalojadas (que precisou sair de casa, mas encontrou abrigo seguro em outro local, com parente ou amigos, por exemplo) e 1.207 pessoas desabrigadas (precisaram sair de casa e não têm onde ficar — precisando de apoio do governo em abrigos improvisados). Do total, mais 75% dos desabrigados estão na região do Vale do Taquari.

Dos 497 municípios que há no estado, somente dezesseis contam com abrigos neste momento. Ao mesmo tempo, 194 cidades já reportaram danos estruturais por causa das chuvas e consequentes enchentes.

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Apesar do alto risco para a região do Taquari, outras localidades onde rios provocaram inundações na quarta-feira, 22, começaram a ver o nível das águas abaixarem nesta quinta.

Outra situação que preocupa no estado é a possibilidade de cheia do Rio Jacuí, próximo à estação de Triunfo. O curso d’água ultrapassou a cota de inundação entre ontem e hoje, e três famílias que vivem em regiões ribeirinhas precisaram deixar suas casas pela manhã. A altura das águas está próxima dos cinco metros, e um alerta de inundação já foi divulgado.

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Outro ponto ainda mais crítico é em relação ao Rio Caí, na altura do município de Montenegro, que está sob inundação neste momento, com águas chegando a quase oito metros de altura, mas teve dois centímetros recuados na última hora.

O Rio dos Sinos, em São Leopoldo, com pouco mais de quatro metros de altura, segue aumentando o volume de suas águas.

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Já o Rio Guaíba, um dos principais do estado, voltou à situação de normalidade, com menos de dois metros de altura por volta do meio-dia desta quinta.

A previsão é de que a noite seja chuvosa novamente hoje, com previsão de pelo menos 13,8mm de precipitação, segundo a agência de clima do estado.

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