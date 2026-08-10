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Roubos de celular despencam em SP no primeiro semestre de 2026 – veja os números

Ações contra quadrilha 'quebra-vidro' e recuperações do programa SP Mobile levam estado ao menor patamar de ocorrências da década

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 18h21 | Atualizado em 10 ago 2026, 18h27
Celulares apreendidos durante operação contra roubo e receptação em São Paulo
Celulares apreendidos durante operação contra roubo e receptação em São Paulo (Polícia Civil/SSP/Divulgação)
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O estado de São Paulo registrou no primeiro semestre de 2026 o nível mais baixo de roubos de celular para o período, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) obtidos com exclusividade pelo Radar.

De janeiro a junho deste ano, foram 41.633 casos notificados. Na comparação com o mesmo período de 2017, quando a série histórica foi iniciada, há uma queda expressiva de 66,6%. Na época em que os registros foram iniciados, os roubos de smartphones somaram 124.801 — ou seja, cerca de 83 mil ocorrências a menos.

Para o secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, o menor patamar alcançado na última década está relacionado à estratégia multissetorial desenvolvida no estado de São Paulo. “A queda que se acumula há dez anos é fruto de um conjunto de iniciativas para coibir esse tipo de crime, que envolvem aumento do policiamento, uso de ferramentas de tecnologia e combate à receptação dos aparelhos. Estamos atuando em todas as frentes: prevenção, inteligência, investigação e tecnologia, e as operações vão seguir”, explica o titular da pasta.

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Dentre as iniciativas desempenhadas em território paulista, destaca-se o programa SP Mobile, o primeiro sistema estadual construído para integrar as ações de prevenção e repressão ao furto e ao roubo de aparelhos celulares. Desde 2023, o projeto já permitiu que aproximadamente 10.000 dispositivos fossem devolvidos aos proprietários.

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A SSP também ressalta a importância das operações de inteligência para barrar a comercialização de aparelhos roubados e furtados. Em junho deste ano, a Polícia Civil identificou a rede criminosa de receptação usada por integrantes da quadrilha popularmente conhecida como “quebra-vidro”. Os agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão na capital paulista.

As informações da secretaria dão conta ainda de que, nos primeiros seis meses do ano, os roubos em geral (-16,5%), os roubos de veículos (-35,1%) e os homicídios (-7,3%) também recuaram no estado, simbolizando uma diminuição gradual dos índices de violência.

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