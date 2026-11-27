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A concessão da Rota Sorocabana já investiu mais de R$ 850 milhões em melhorias viárias pelo interior paulista. Com aportes de R$ 8,8 bilhões previstos em 30 anos, as intervenções incluem a duplicação quase concluída da rodovia entre São Roque e Araçariguama. Confira os detalhes das obras.

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A concessão rodoviária da Rota Sorocabana, que abrange 460 quilômetros de rodovias em 17 municípios do estado de São Paulo, somou, entre março de 2025 e outubro de 2026, mais de 850 milhões de reais em recursos para obras de modernização e conservação das pistas, recuperação de pavimento e adoção de tecnologias para atendimento aos usuários.

O contrato tem vigência de 30 anos e prevê investimentos totais de 8,8 bilhões de reais ao longo do período. O projeto é acompanhado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e fiscalizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Entre as obras em andamento no lote, destaca-se a duplicação da Rodovia Prefeito Lívio Tagliassachi (SPA-053/280), que liga São Roque a Araçariguama. Com orçamento de 174 milhões de reais, os trabalhos atingiram 94,2% do cronograma. Em julho, o Governo de São Paulo entregou 4,2 quilômetros, e a conclusão total está projetada para abril do ano que vem.