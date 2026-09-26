🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Ronaldo Caiado e mais políticos lamentam a morte do deputado Amilton Filho

Parlamentar de Goiás tinha 41 anos e foi vitimado por um acidente de carro na madrugada deste sábado, 26

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 13h56
Dois homens sorridentes, um com barba e camisa azul clara, e outro de cabelos grisalhos e camisa listrada segurando um microfone, posam abraçados em frente a um banner com o logo Sicoob Credicapa e texto São 30 anos de cooperativismo
Amilton Filho e Ronaldo Caiado (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Ronaldo Caiado e mais políticos lamentam a morte do deputado Amilton Filho Priorizar nos meus resultados Google

O deputado estadual de Goiás Amilton Filho (MDB) morreu aos 41 anos na madrugada deste sábado, 26, enquanto viajava de carro a uma agenda de campanha para sua reeleição. O acidente automobilístico ocorreu na BR-050, em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. A perda abalou a classe política goiana e tem causado mudanças de planos ao longo do dia.

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), por exemplo, decretou luto oficial de cinco dias, além de ter cancelado todos os seus compromissos do dia. “Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos e agradecemos a compreensão e o respeito de todos”, diz um comunicado publicado no perfil do político. Outra publicação, em tom mais pessoal, diz: “Hoje me despeço do meu amigo e irmão de caminhada. Ficam a saudade, as boas lembranças e a gratidão por todos os momentos que compartilhamos”.

O candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) também cancelou a agenda do sábado e lamentou a perda via X, antigo Twitter: “A perda do deputado Amilton Filho é uma tragédia enorme para todos nós. Perdemos um político jovem, extremamente habilidoso e inteligente, que sabia construir entendimentos e consensos. Foi muito importante para o meu governo, tanto como deputado quanto como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mais do que um companheiro de vida pública, perdemos um amigo, um pai de família e uma liderança com um futuro muito promissor, pela maneira séria, equilibrada e respeitosa com que sempre fez a boa política em Goiás”.

Continua após a publicidade

Os deputados e candidatos Antonio Gomide (PT), Charles Bento (MDB) e Cristiano Galindo (SD) se juntaram aos colegas e também cancelaram suas respectivas agendas do dia. George Morais (MDB) e Amauri Ribeiro (PL), por sua vez, compartilharam despedidas nas redes sociais.

O velório de Amilton ocorre em Anápolis, onde ele morava.

Publicidade
TAGS:
Goiás
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).