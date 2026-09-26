Ronaldo Caiado e mais políticos lamentam a morte do deputado Amilton Filho

O deputado estadual de Goiás Amilton Filho (MDB) morreu aos 41 anos na madrugada deste sábado, 26, enquanto viajava de carro a uma agenda de campanha para sua reeleição. O acidente automobilístico ocorreu na BR-050, em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. A perda abalou a classe política goiana e tem causado mudanças de planos ao longo do dia.

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), por exemplo, decretou luto oficial de cinco dias, além de ter cancelado todos os seus compromissos do dia. “Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos e agradecemos a compreensão e o respeito de todos”, diz um comunicado publicado no perfil do político. Outra publicação, em tom mais pessoal, diz: “Hoje me despeço do meu amigo e irmão de caminhada. Ficam a saudade, as boas lembranças e a gratidão por todos os momentos que compartilhamos”.

O candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) também cancelou a agenda do sábado e lamentou a perda via X, antigo Twitter: “A perda do deputado Amilton Filho é uma tragédia enorme para todos nós. Perdemos um político jovem, extremamente habilidoso e inteligente, que sabia construir entendimentos e consensos. Foi muito importante para o meu governo, tanto como deputado quanto como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mais do que um companheiro de vida pública, perdemos um amigo, um pai de família e uma liderança com um futuro muito promissor, pela maneira séria, equilibrada e respeitosa com que sempre fez a boa política em Goiás”.

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Os deputados e candidatos Antonio Gomide (PT), Charles Bento (MDB) e Cristiano Galindo (SD) se juntaram aos colegas e também cancelaram suas respectivas agendas do dia. George Morais (MDB) e Amauri Ribeiro (PL), por sua vez, compartilharam despedidas nas redes sociais.

O velório de Amilton ocorre em Anápolis, onde ele morava.