Romeiro morre atropelado na Via Dutra por ônibus da banda Rosa de Saron

A banda Rosa de Saron, com muito pesar, comunica que o ônibus que nos conduzia para um evento em Macaé RJ, se envolveu em um acidente na Rodovia Dutra, na altura da cidade de Aparecida SP. Nesse acidente, tragicamente, uma pessoa que caminhava as margens da rodovia, foi atingida e infelizmente não resistiu. Informamos que a banda e toda equipe não se feriram, porém habita em nós um sentimento de profunda tristeza pela vida que se perdeu. Abalados, mas com o coração em Deus, pedimos a todos que se unam a nós em orações pela família da vítima a qual abraçamos com nosso luto e pesar. É muito difícil descrever nesse momento a situação e nossos sentimentos. Em função de tudo isso não estaremos nos apresentando hoje em Macaé. Deus abençoe a todos.