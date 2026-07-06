Rodoviários tomam decisão sobre greve dos ônibus no Rio após nova proposta das empresas

As negociações entre o Sindicato dos Rodoviários e as empresas de ônibus do Rio avançaram pouco durante a audiência realizada nesta segunda-feira, 6, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). O Rio Ônibus elevou sua proposta de reajuste salarial para 4,5%, um acréscimo de apenas 0,11 ponto percentual em relação à oferta anterior.

Diante do impasse, os trabalhadores vão se reunir em assembleia na próxima terça-feira, 7, às 16h, quando decidirão os próximos passos do movimento. O presidente do sindicato, Sebastião José, afirmou que a proposta apresentada pelas empresas não será levada como recomendação aos rodoviários e reforçou que a categoria permanece em estado de greve. Uma nova rodada de negociação já foi marcada pelo TRT para quarta-feira, 8, às 11h.

A mobilização dos rodoviários teve início em 29 de junho, após o fracasso das negociações da campanha salarial. Entre as principais demandas estão um piso de R$ 4 mil para motoristas e de R$ 5 mil para condutores de ônibus articulados, reajuste salarial de 17%, vale-alimentação de R$ 1 mil, oferta de planos de saúde e odontológico e o encerramento dos contratos temporários na Mobi-Rio, com a contratação dos profissionais pelo regime da CLT.