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Brasil

Rodoviários tomam decisão sobre greve dos ônibus no Rio após nova proposta das empresas

Categoria fará assembleia para decidir os próximos passos do movimento

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 17h42 | Atualizado em 6 jul 2026, 17h51
Ônibus branco e azul em primeiro plano, com carros e palmeiras em uma rua movimentada. Ao fundo, prédios altos e o céu azul claro.
 (DEBOVE SOPHIE/Getty Images)
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Rodoviários tomam decisão sobre greve dos ônibus no Rio após nova proposta das empresas Priorize VEJA no Google

As negociações entre o Sindicato dos Rodoviários e as empresas de ônibus do Rio avançaram pouco durante a audiência realizada nesta segunda-feira, 6, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). O Rio Ônibus elevou sua proposta de reajuste salarial para 4,5%, um acréscimo de apenas 0,11 ponto percentual em relação à oferta anterior. 

Diante do impasse, os trabalhadores vão se reunir em assembleia na próxima terça-feira, 7, às 16h, quando decidirão os próximos passos do movimento. O presidente do sindicato, Sebastião José, afirmou que a proposta apresentada pelas empresas não será levada como recomendação aos rodoviários e reforçou que a categoria permanece em estado de greve. Uma nova rodada de negociação já foi marcada pelo TRT para quarta-feira, 8, às 11h.

A mobilização dos rodoviários teve início em 29 de junho, após o fracasso das negociações da campanha salarial. Entre as principais demandas estão um piso de R$ 4 mil para motoristas e de R$ 5 mil para condutores de ônibus articulados, reajuste salarial de 17%, vale-alimentação de R$ 1 mil, oferta de planos de saúde e odontológico e o encerramento dos contratos temporários na Mobi-Rio, com a contratação dos profissionais pelo regime da CLT.

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