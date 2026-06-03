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A Prefeitura de São Paulo detalha a operação especial para o feriado prolongado de Corpus Christi. O destaque é a suspensão do rodízio de veículos entre quinta (4) e domingo (7). Saiba como funcionarão serviços de saúde, lazer, parques, ruas abertas, centros esportivos e atendimento ao público na capital paulista.

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A Prefeitura de São Paulo preparou uma operação especial para o feriado prolongado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 4. A principal mudança será a suspensão do rodízio de veículos na capital paulista entre quinta e domingo, 7. A suspensão vale para carros de passeio, caminhões e demais veículos sujeitos à restrição.

A operação especial vai afetar o funcionamento de serviços municipais, espaços de lazer na cidade e no trânsito.

Saúde

Na área da saúde, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) funcionarão normalmente durante o feriado. As AMAs/UBSs Integradas também terão o atendimento mantido.

Nas UBSs, o funcionamento será voltado exclusivamente à vacinação contra a gripe e à multivacinação. Hospitais municipais, Hospitais Dia 12h e 24h, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também seguirão em operação, assim como os serviços de urgência e emergência.

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Parques e lazer

Os parques urbanos e naturais da cidade terão programação especial durante o feriado. As atividades fazem parte do Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental.

Os planetários municipais também terão sessões voltadas para crianças e adultos. Já o Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, funcionará como parque na quinta, 4, e no sábado, 6. Na sexta, 5, e no domingo, 7, o espaço estará liberado para o trânsito.

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Ruas abertas

Na quinta-feira, as vias da Liberdade e a Avenida Paulista ficarão fechadas para veículos e abertas exclusivamente aos pedestres, das 9h às 16h.

Na sexta-feira, o fluxo de veículos seguirá normalmente nessas regiões. No domingo, a Liberdade voltará a ser aberta exclusivamente aos pedestres, das 9h às 16h. Também no domingo, a Avenida Paulista receberá a 30ª Parada do Orgulho LGBT+.

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Centros esportivos e CEUs

Os centros esportivos municipais funcionarão normalmente, seguindo os horários habituais de finais de semana e feriados.

Os 63 Centros Educacionais Unificados (CEUs) abrirão no dia de Corpus Christi, das 8h às 18h, com atividades culturais e práticas esportivas. Na sexta-feira, por causa da emenda do feriado, não haverá aulas nas escolas da rede municipal, mas os equipamentos seguirão abertos das 8h às 18h.

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No sábado e no domingo, o funcionamento dos CEUs será das 8h às 20h.

Subprefeituras e atendimento ao público

As 32 subprefeituras permanecerão fechadas na quinta-feira e na sexta-feira, durante o feriado prolongado.

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O atendimento será retomado após o período, de acordo com a programação regular dos serviços municipais.

Empreendedorismo, trabalho e agricultura

Os serviços de empreendedorismo, empregabilidade e agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho estarão suspensos durante o feriado.

O funcionamento desses serviços será retomado normalmente na segunda-feira.

Tecnologia e atendimento cidadão

O Telecentro Livre SP e o Fab Lab Livre SP não terão atendimento durante o feriado prolongado. Os dois serviços voltam a funcionar na segunda-feira.

As unidades do Descomplica SP também permanecerão fechadas no período, com retomada do atendimento na segunda-feira. O posto 24h não funcionará apenas na quinta-feira, reabrindo a partir das 6h de sexta-feira.

Ecopontos e pátios de compostagem

Os ecopontos funcionarão na quinta-feira e no domingo, das 6h às 18h.

Na sexta-feira e no sábado, os ecopontos abrirão em horário ampliado, das 6h às 22h. Os pátios de compostagem funcionarão das 6h às 22h.

Assistência social

Os equipamentos de assistência social seguirão funcionando normalmente durante o feriado prolongado.

Permanecem em operação os centros de acolhida, a Central de Vagas, os serviços de abordagem social e os núcleos de convivência para população em situação de rua. Casas lares, repúblicas, ILPIs, residência inclusiva, CARUA e Casa de Passagem também terão atendimento mantido.