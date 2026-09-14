Rock in Rio: Polícia prende quadrilha de outro estado por furto de celulares

Policiais civis prenderam, na última sexta-feira, 11, quatro homens de Belém, capital do Pará, acusados de furtar celulares durante shows do Rock in Rio. Segundo a Polícia Civil, parte dos aparelhos já foi devolvida às vítimas.

As investigações apontam que o grupo é especializado em praticar crimes contra o patrimônio em grandes eventos. Os quatro, presos em flagrante, responderão por furto qualificado e associação criminosa.

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da 16ª DP (Barra da Tijuca).

Segundo o governo do Rio, foram mobilizados 7.680 agentes das polícias Civil e Militar, da Lei Seca e do Corpo de Bombeiros para a segurança do evento. O estado divulgou que o número de ocorrências registradas até o dia 7 de setembro foi 15,5% menor do que o visto na edição de 2024.