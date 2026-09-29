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Robinho volta a pedir liberdade no STF em ação que está há 10 meses sem resposta

Ex-astro do Santos cumpre pena de 9 anos por estupro em presídio de Limeira, no interior de São Paulo

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 15h32
Robinho preso em Tremembé
Robinho preso: ele está no interior paulista para cumprir pena  (YouTube/Reprodução)
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A defesa do ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, voltou a pedir sua liberdade ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 29. O pedido foi feito no habeas corpus mais recente do antigo astro do Santos. A ação, apresentada em novembro de 2025, está há quase um ano sem resposta. Nenhum dos pedidos de urgência da defesa foi analisado pela Corte. O ministro relator é Luiz Fux.

Robinho foi condenado na Justiça italiana pelo estupro de uma mulher albanesa dentro de uma boate na Itália em 2013. Depois do fim de todos os prazos de recurso no exterior, a pena dele foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) brasileiro e ele foi preso em março de 2024 para começar a cumprir a condenação de nove anos. Desde então, os advogados do ex-atleta ingressaram com vários pedidos direcionados ao Supremo, última instância da Justiça brasileira, mas não tiveram sucesso.

Nesse habeas corpus mais recente, a defesa de Robinho tenta tirar da sua condenação o “selo” de crime hediondo, para conseguir regras mais brandas de progressão de regime, argumentando que, na legislação italiana, o estupro é tratado de outra forma. Na lei brasileira, não há nenhum precedente no sentido do que a defesa de Robinho argumenta. O caso está no gabinete de Fux, que é relator de todas as ações do ex-jogador de futebol no Supremo.

Desde que o processo foi apresentado, em novembro de 2025, o ministro só deu um despacho, pedindo para ouvir a opinião da Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão enviou o parecer, mas os pedidos de urgência de Robinho não foram analisados. Ele trocou de advogado e, considerando apenas as movimentações deste ano, o pedido de hoje é a sexta petição da defesa.

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Robinho começou a cumprir pena em Tremembé II, que é conhecida como “Presídio dos Famosos”. Além de abrigar condenados de casos famosos, é considerada uma unidade prisional modelo pela menor influência das facções. Com a repercussão da série que retrata o cotidiano da prisão, Robinho pediu transferência e agora cumpre pena em Limeira, no interior do estado de São Paulo.

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